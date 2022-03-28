Переможці Оскара-2022: список усіх лауреатів престижної премії
У Голлівуді оголосили лауреатів найпрестижнішої премії Оскар. За золоту статуетку змагалися знамениті фільми, які підкорили серце не одного кіномана. Хто став переможцем Оскара-2022 – читайте на Кіно 24.
94-а церемонія вручення премії Оскар відбулася 28 березня о 3 годині за київським часом. Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Американці мали змогу переглянути трансляцію онлайн на каналі ABC.
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Оскар-2022: переможці кінопремії
"Найкращий фільм" – "CODA: У ритмі серця"
"Найкраща акторка" – Джессіка Честейн, "Очі Таммі Фей"
"Найкращий актор" – Вілл Сміт, "Король Річард"
"Найкращий режисер" – Джейн Кемпіон, "У руках пса"
"Найкраща оригінальна пісня" – No time to die "007: Не час помирати"
"Найкращий документальний фільм" – "Літо душі"
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"Найкращий адаптований сценарій" – Сіан Гідер, "CODA: У ритмі серця"
"Найкращий оригінальний сценарій" – Кеннет Брана, "Белфаст"
"Найкращий костюм" – "Круелла"
"Найкращий міжнародний художній фільм" – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)
"Найкращий актор другого плану" – Трой Коцур, "CODA: У ритмі серця"
Трой Коцур із Юн Йо Чжон / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022
"Найкраща актриса другого плану" – Аріана Дебозе, "Вестсайдська історія"
Аріана Дебозе / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022
"Найкращий анімаційний фільм" – "Енканто"
Команда "Енканто" / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022
"Найкращий звук" – "Дюна"
Команда "Дюни" / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022
"Найкращий оригінальний саундтрек" – "Дюна", Ганс Циммер
"Найкращий монтаж фільму" – "Дюна", Джо Волкер
"Найкращий грим та зачіска" – "Очі Таммі Фей"
"Найкраща робота художника-постановника" – "Дюна"
"Премія Оскар за найкращу операторську роботу" – Ґреґ Фрейзер, "Дюна"
"Найкращі візуальні ефекти" – "Дюна"
Урочиста церемонія Оскара-2022 в театрі "Долбі" / Фото з твітера AFP News Agency