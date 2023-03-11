Хто стане переможцем Оскара 2023: фінальні прогнози букмекерів
11 березня 2023, 19:12Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
У ніч з 12 на 13 березня відбудеться урочиста церемонія нагородження премії Оскар-2023. Поки організатори готуються до найзнаковішої події в кіноіндустрії, букмекери вже готові запропонувати свої варіанти переможців.
Важлива подія року відгримить у Лос-Анджелесі о 3 годині ночі за київським часом. Хто може перемогти – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 11 березня 2022 року.
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Переможці Оскара-2023: прогнози букмекерів
Найкращий фільм
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
- "Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin
- "Елвіс" / Elvis
- "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once
- "Фабельмани" / The Fabelmans
- "Тар" / Tár
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
- "Трикутник смутку" / Triangle of Sadness
- "Жінки розмовляють" / Women Talking
Найкращий актор
- Остін Батлер ("Елвіс")
- Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")
- Брендан Фрейзер ("Кит")
- Пол Мескаль ("Aftersun")
- Білл Наї ("Жити")
Найкраща акторка
- Кейт Бланшетт ("Тар")
- Анна де Армас ("Білявка")
- Андреа Райзборо ("До Леслі")
- Мішель Вільямс ("Фабельмани")
- Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
Найкращий актор другого плану
- Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")
- Браян Тайрі Генрі ("Дорога")
- Джадд Гірш ("Фабельмани")
- Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")
- Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкраща акторка другого плану
- Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Хун Чау ("Кит")
- Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")
- Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
- Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")
Найкращий режисер
- Тодд Філд ("Тар")
- Дені Кван та Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
- Мартін Мак-Дона ("Банші Інішеріна")
- Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")
- Стівен Спілберг ("Фабельмани")
Найкращий анімаційний художній фільм
- "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio
- "Марсель-черепашка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання" / Puss in Boots: The Last Wish
- "Морський звір" / The Sea Beast
- "Я — панда" / Turning Red
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
- "Летючий моряк" / The Flying Sailor
- "Торговці льодом" / Ice Merchants
- "Мій рік Дікс" / My Year of Dicks
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It
Найкращий дизайн костюма
- "Вавилон"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Все завжди і водночас"
- "Місіс Харріс їде в Париж"
Найкращий звук
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: Шлях води"
- "Бетмен"
- "Елвіс"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкраща музика (оригінальна партитура)
- "На Західному фронті без змін"
- "Вавилон"
- "Баньші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
Найкращий адаптований сценарій
- "На Західному фронті без змін"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Жити"
- "Топ Ґан: Меверік"
- "Жінки говорять"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Банші Інішеріна"
- "Все завжди і водночас"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Трикутник смутку"
Найкраща музика (оригінальна пісня)
- Applause / "Розкажи як жінка"
- Hold My Hand / "Топ Ґан: Меверік"
- Lift Me Up / "Чорна пантери: Ваканда назавжди"
- Naatu Naatu / "RRR"
- This Is a Life / "Все завжди і водночас"
Найкращий документальний фільм
- "Все, що дихає" / All That Breathes
- "Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed
- "Вогонь кохання" / Fire of Love
- "Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters
- "Навальний" / Navalny
Найкращий документальний короткометражний фільм
- "Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers
- "Виїзд" / Haulout
- "Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?
- "Ефект Марти Мітчелл" / The Martha Mitchell Effect
- "Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate
Найкращий міжнародний художній фільм
- Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985
- Бельгія, "Близько" / Close
- Польша, ЄО / EO
- Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- "Ірландське прощання" / An Irish Goodbye
- "Івалу" "Івалу" / Ivalu
- "Ле Пупіль" / Le Pupille
- "Нічна подорож" / Night Ride
- "Червона валіза" / The Red Suitcase
Найкращий макіяж та зачіска
- "На Західному фронті без змін"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Елвіс"
- "Кит"
Найкраща робота художника-постановника
- "На Західному фронті без змін"
- "Аватар: Шлях води"
- "Вавилон"
- "Елвіс"
- "Фабельмани"
Найкращий монтаж фільму
- "Банші Інішеріна"
- "Елвіс"
- "Все завжджи і водночас"
- "Тар"
- "Топ Ґан: Меверік"
Найкращі візуальні ефекти
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water
- "Бетмен" / The Batman
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick
Кінематографія
- "На Західному фронті без змін"
- "Бардо, хибна хроніка жменьки істин"
- "Елвіс"
- "Імперія світла"
- "Тар"