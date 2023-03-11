Хто стане переможцем Оскара 2023: фінальні прогнози букмекерів

У ніч з 12 на 13 березня відбудеться урочиста церемонія нагородження премії Оскар-2023. Поки організатори готуються до найзнаковішої події в кіноіндустрії, букмекери вже готові запропонувати свої варіанти переможців.

Важлива подія року відгримить у Лос-Анджелесі о 3 годині ночі за київським часом. Хто може перемогти – дізнавайтесь у прогнозах букмекерів станом на 11 березня 2022 року.

Дивіться також Коли та де дивитися Оскар-2023: дата та час проведення найпопулярнішої премії

Переможці Оскара-2023: прогнози букмекерів

Найкращий фільм

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin

"Елвіс" / Elvis

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once

"Фабельмани" / The Fabelmans

"Тар" / Tár

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

"Трикутник смутку" / Triangle of Sadness

"Жінки розмовляють" / Women Talking

Найкращий актор

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррелл ("Банші Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескаль ("Aftersun")

Білл Наї ("Жити")

Найкраща акторка

Кейт Бланшетт ("Тар")

Анна де Армас ("Білявка")

Андреа Райзборо ("До Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон ("Банші Інішеріна")

Браян Тайрі Генрі ("Дорога")

Джадд Гірш ("Фабельмани")

Баррі Кеоган ("Банші Інішеріна")

Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хун Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банші Інішеріна")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий режисер

Тодд Філд ("Тар")

Дені Кван та Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Мартін Мак-Дона ("Банші Інішеріна")

Рубен Естлунд ("Трикутник смутку")

Стівен Спілберг ("Фабельмани")

Найкращий анімаційний художній фільм

"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо" / Guillermo del Toro's Pinocchio

"Марсель-черепашка в туфлях" / Marcel the Shell with Shoes On

"Кіт у чоботях: Останнє бажання" / Puss in Boots: The Last Wish

"Морський звір" / The Sea Beast

"Я — панда" / Turning Red

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" / The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

"Летючий моряк" / The Flying Sailor

"Торговці льодом" / Ice Merchants

"Мій рік Дікс" / My Year of Dicks

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це" / An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Найкращий дизайн костюма

"Вавилон"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Місіс Харріс їде в Париж"

Найкращий звук

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Топ Ґан: Меверік"

Найкраща музика (оригінальна партитура)

"На Західному фронті без змін"

"Вавилон"

"Баньші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

Найкращий адаптований сценарій

"На Західному фронті без змін"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Жити"

"Топ Ґан: Меверік"

"Жінки говорять"

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішеріна"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник смутку"

Найкраща музика (оригінальна пісня)

Applause / "Розкажи як жінка"

Hold My Hand / "Топ Ґан: Меверік"

Lift Me Up / "Чорна пантери: Ваканда назавжди"

Naatu Naatu / "RRR"

This Is a Life / "Все завжди і водночас"

Найкращий документальний фільм

"Все, що дихає" / All That Breathes

"Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed

"Вогонь кохання" / Fire of Love

"Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters

"Навальний" / Navalny

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Заклиначі слонів" / The Elephant Whisperers

"Виїзд" / Haulout

"Як ви вимірюєте рік?" / How Do You Measure a Year?

"Ефект Марти Мітчелл" / The Martha Mitchell Effect

"Незнайомець біля воріт" / Stranger at the Gate

Найкращий міжнародний художній фільм

Німеччина, "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

Аргентина, "Аргентина, 1985" / Argentina, 1985

Бельгія, "Близько" / Close

Польша, ЄО / EO

Ірландія, "Тиха дівчина" / The Quiet Girl

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Ірландське прощання" / An Irish Goodbye

"Івалу" "Івалу" / Ivalu

"Ле Пупіль" / Le Pupille

"Нічна подорож" / Night Ride

"Червона валіза" / The Red Suitcase

Найкращий макіяж та зачіска

"На Західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Кит"

Найкраща робота художника-постановника

"На Західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Вавилон"

"Елвіс"

"Фабельмани"

Найкращий монтаж фільму

"Банші Інішеріна"

"Елвіс"

"Все завжджи і водночас"

"Тар"

"Топ Ґан: Меверік"​

Найкращі візуальні ефекти

"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Бетмен" / The Batman

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

Кінематографія