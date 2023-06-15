Перший епізод серіалу "Переповнена кімната" з Голландом зняла росіянка, яка мовчить про війну

Серіал-антологія "Переповнена кімната" вийшов 9 червня на Apple TV+. Перший епізод проєкту зняла російська операторка Ксенія Середа.

Цікаво, що окрім "Переповненої кімнати", вона стала й членом команди серіалу HBO "Останні з нас", передає 24 Канал. Здається, Голлівуд також лише дуже стурбований війною в Україні, яку розпочала Росія.

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Перший епізод серіалу "Переповнена кімната" з Томом Голландом зняла росіянка

До того ж HBO висуває російську операторку Ксенію Середу на премію Еммі. Ксенія Середа стала оператором першого, другого та сьомого епізодів "Останіх з нас" і може бути відзначена за роботу над першою серією "Коли ти загубився у темряві", – зазначають в російських ЗМІ.

Очевидно, що маючи досвід над двома великими проєктами Голлівуду, її далі запрошуватимуть на роботу в Голлівуд. Втім, російсько-українську війну росіянка ніяк не коментує, окрім того, що поставила в інстаграм чорну аватарку, – але чи це позиція? Звісно, що ні.

Ксенія Середа зняла 1 серію шоу "Переповнена кімната" / IMDb

Що відомо про Ксенію Середу Ксенія Середа – російська кінооператорка, закінчила операторський факультет у майстерні росіянина Юрія Невського. Працювала над фільмами "Дилда", "Чорнобиль", "Кислота" тощо.

Серіал "Переповнена кімната": про що розповідає серіал

Події серіалу "Переповнена кімната" розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

За словами Тома Голланда, серіал "Переповнена кімната" його дуже виснажив. По-перше, йому важко давалася роль, а, по-друге, він поєднував роботу актора і продюсера, що додало йому ще більше тиску. Через це актор вирішив зробити перерву в кіно.

"Переповнена кімната": дивіться трейлер