Перевершив "Людину-павука": "Топ Ґан: Меверік" з Крузом зібрав мільярд доларів у прокаті

Світова прем’єра довгоочікуваної стрічки "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі відбулася 19 травня 2022 року. За місяць фільм зібрав мільярд доларів у прокаті. Чим картина особлива – читайте далі.

У період коронавірусу таких показників у прокаті ще вдалося досягнути одному фільму, і це – "Людина-павук: Додому шляху нема". Однак, у 2022 році позначку у мільярд доларів лише за місяць часу перетнув "Топ Ґан: Меверік".

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"Топ Ґан: Меверік" з Крузом зібрав мільярд доларів у прокаті

У кар’єрі Круза "Топ Ґан: Меверік" став найкасовішим фільмом; попередньо зі зборами у майже 800 мільйонів доларів могла похвалитися творча команда картини "Місія нездійсненна: Наслідки".

Зауважимо, що такого успіху фільм "Топ Ґан: Меверік" досяг навіть без показу в Росії та Китаї. У США стрічка зібрала понад 522 мільйони доларів, а в інших країнах – 485 мільйонів доларів. За 30 днів прокату "Топ Ґан: Меверік" показали у понад 4 тисячах кінотеатрах світу.

В Україні прокат триває з 2 червня до 29 червня 2022 року.



"Топ Ґан: Меверік" ще можна глянути в кінотеатрах України / Фото Кіноріуму

Чим особливий новий фільм з Томом Крузом

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття.

Що відомо про зйомки " Топ Ґан : Маверік"

Ще у 2018 році у Сан-Дієго розпочалися перші зйомки. Наприкінці серпня творча команда із 15 осіб знімали сцени в кабіні екіпажу;

У лютому 2019 року мала відбутися прем’єра, але через COVID-19 її перенесли. Дату щоразу змінювали, не один раз;

У квітні 2019 зйомки завершили;

Під час фільмування Том Круз виконував небезпечні трюки й сам керував винищувачем. У травні поділився зі шанувальниками фотографією до Дня найкращого стрільця.

У трейлері ми бачимо, як Том Круз у свої майже 60 років сидить в окулярах і шоломі в кабіні винищувача, стрибає, виконує небезпечні трюки, хизується торсом і почуває себе щасливо. Чи вдасться Крузу справитись з новими викликами та роллю повітряного ковбоя? Дивіться у кіно до 29 червня. Ви ще встигаєте!

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, 18 травня перед показом фільму на Каннському кінофестивалі президент Канн П'єр Лескюр оголосив про почесну нагороду для Тома Круза.