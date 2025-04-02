Перо з фільмів Антоніо Лукіча продали на благодійному аукціоні за шалені кошти: яка це сума

Днями відбувся благодійний аукціон до 15-річчя компанії Uklon. На цьому заході продали перо рахівського крижня із фільмів українського режисера Антоніо Лукіча.

Перо продали за шалену суму грошей, однак усі кошти передали на спільний збір фонду Сергія Притули та Uklon "Підсвіти ворога". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання ШоТам.

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Перо з фільмів Антоніо Лукіча продали на благодійному аукціоні

Перо рахівського крижня, яке з'являлось у двох фільмах українського режисера Антоніо Лукіча, продали за 500 тисяч гривень на благодійному аукціоні до 15-річчя компанії Uklon. Це перо стало символом у двох роботах Антоніо Лукіча — дебютному фільмі "Мої думки тихі" та короткометражці "Найлегший пасажир в історії".

Колись ця пір'їнка зіграла вирішальну деталь в моєму першому фільмі і я вирішив, що збережу його. Але тоді ще не знав для чого саме. І ось в нинішніх реаліях дізнався, коли його продали на благодійному аукціоні за півмільйона гривень, які підуть на те, аби захистити наше небо від ворожих обстрілів,

– розповів Антоніо Лукіч.

Окрім цього, на заході продали диптих картин сучасного українського художника Олексія Сая за 90 тисяч гривень, а також ексклюзивне ігристе "Артемівське", виготовлене у Бахмуті, за донат у 120 тисяч гривень.