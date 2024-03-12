Працювала з Сальвадором Далі: хто став першою українкою, яка отримала Оскар

У 2024 році Україна здобула свій перший Оскар за найкращий документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова. Хоча це є визначним моментом в історії українського кінематографу, варто відзначити, що для деяких українців це вже не перший раз, коли їхні таланти визнаються на світовій арені.

Першою українкою, яка отримала Оскар, стала Варвара Каринська. Читайте в матеріалі, чим вона займалась та з ким із визначних історичних постатей вдалось попрацювати жінці.

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Варвара Каринська – перша українка, яка отримала Оскар

Варвара Карінська отримала визнання за кращий дизайн костюмів до фільму "Жанна д'Арк". Вона вражала глядачів, вдягаючи акторів у балетні пачки.



Перша українка, яка отримала Оскар / Фото з мережі

Її творчий шлях розпочався у Харківському університеті. Працюючи з великими майстрами, такими як Сальвадор Далі та Марк Шагал, Карінська створювала витончені образи. Зокрема, вона зробила своєрідну революцію в балетній моді. У Сполучених Штатах її називали "Шекспіром костюма", бо від неї залежала половина успіху будь-якої вистави.

На фото можна побачити спідницю, яку створила Карінська для постановки "Western Symphony" у New York City Ballet.



Костюми, які створювала Варвала Каринська / Фото з мережі

Робота над костюмами для фільму "Жанна д'Арк": що відомо

Спершу Карінська не дуже хотіла працювати над проєктом. Окрім того, навколо виконавиці головної ролі виник скандал – світ дізнався про зраду Інґрід Берґман, тож він не був готовий приймати її в ролі святої Жанни. Проте феномен Карінської проявив себе і в цьому випадку.

Дизайнерка переглянула підхід до костюмів, відмовилася від шовкових образів, запланованих для головної героїні, поглибилася в вивчення історії і навіть відвідала батьківщину Жанни д'Арк. Нові костюми для персонажів дизайнерка шила вручну, результат вразив всіх.



Інгрід Берґман у фільмі "Жанна д'Арк" / Кадр з фільму

Одяг вийшов настільки автентичним, що навіть самі актори почали розглядати своїх героїв зовсім по-іншому. Зусилля Карінської дали свої плоди: фільм отримав 9 Оскарів, серед яких була відзнака для самої дизайнерки – за найкращі костюми. Це була перша нагорода Оскара, яку отримала українка.