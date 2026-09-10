Серіал "Перші ластівки" повертається з новим сезоном: хто з зірок поповнив акторський склад

Культовий український серіал "Перші ластівки" повертається на екрани з довгоочікуваним продовженням під назвою "Перші ластівки. Нова реальність". Творці проєкту вже розкрили перші імена зіркових акторів, які приєднаються до улюбленої команди у третьому сезоні.

Як повідомляє "Новий канал", революційний український проєкт "Перші ластівки. Нова реальність" офіційно повертається з третім сезоном. Його прем'єра запланована на лютий 2027 року.

До легендарної команди, серед яких Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Поліна Носихіна та Вікторія Литвиненко, додається чимало нових облич. Творці почали поступово розкривати оновлений каст і вже представили перших трьох акторів.

Хто зіграє у новому сезоні "Перших ластівок"

Першим новачком проєкту став Сергій Кисіль, на рахунку якого понад 60 ролей, зокрема у фільмі "БожеВільні" та серіалі "Тиха Нава". Актор зізнався, що спочатку вважав свої шанси потрапити до серіалу мінімальними.

Коли я дізнався про продовження, перша думка була: от було б круто знятися в такому проєкті. Я завжди кажу собі: твоє буде твоїм. І ось я тут! Це буде просто крутезний сезон!

– сказав Сергій.

Сергій Кисіль зіграє у новому сезоні Перших ластівок / Фото "Нового каналу"

Ще однією зіркою сезону стала Карина Химчук, володарка премій "Золота Дзиґа" та "КІНОКОЛО" за головну роль у драмі "Ти мене любиш?". У новому сезоні вона втілить образ парамедикині.

Мені страшно грати цю героїню, бо вона – парамедикиня, а це колосальна відповідальність і дуже серйозна тема. Щойно радість вщухла, я запитала себе: а як мені взагалі це зіграти?

– зізналася акторка.

Карина Химчук увійшла до акторського складу "Перших ластівок" / Фото "Нового каналу"

Також до акторського складу приєднався Павло Текучев, відомий ролями у воєнному трилері "КІЛЛХАУС" та комедії "Коли ти вийдеш заміж?". Актор наголосив, що робота над цією стрічкою – це велика відповідальність перед вже сформованою командою.

Думаю, кожен актор сьогоднішньої індустрії мріє працювати з матеріалом такої високої якості. Загалом це був мікс щастя, відповідальності та навіть певного захвату, тому що мені дуже подобається моя роль, і я про неї думаю регулярно, залишаюся в контакті з цим матеріалом постійно,

– зауважив Павло Текучев.

Павло Текучев зніметься у "Перших ластівках" / Фото "Нового каналу"

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