"Перший блін не комом, а кумом": зірка "Скаженого весілля" висміяла одіозну Оксану Марченко
Джерело:фейсбук Інни Приходько
Українська акторка Інна Приходько, яка зіграла Олю у другій частині "Скаженого весілля", потролила одіозну Оксану Марченко. Останніми днями одіозна ведуча через звернення, чи то пак скавучання, щодо чоловіка-зрадника у центрі уваги.
12 квітня Володимир Зеленський опублікував новину, що СБУ затримало зрадника Віктора Медведчука, коли він у формі ЗСУ намагався втекти з України до Придністров'я. Звідти його мали вивезти в Москву.
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Інна Приходько висміяла Оксану Марченко
Оксана Марченко одразу ж відреагувала на новину і записала відеозвернення спершу до Президента України, а потім до інших лідерів країн. Зірки шоубізу склавши руки не сиділи й почали висміювати новоспечену "паломницю".
Днями це зробив Остапчук, а тепер українська актриса Інна Приходько, яка зіграла у "Скаженому весіллі", потролила Марченко.
Перший блін не комом, а кумом,
– підписала свій ролик Приходько.
Інна Приходько потролила Оксану Марченко: дивіться відео
Реакція мережі
Мережа активно відреагувала на свіжий ролик та навіть попросила Інну зробити ще одну пародію на пресконференцію Марченко у Москві.
- "Молодчинка ти наша! Чекаю подібних відео";
- "Дуже схожа";
- "Інна, розсмішила";
- "Інна, опрацюйте ще її пресконференцію, де вона розповідає, як її чоловік по мінному полю військових виводив";
- "Просто браво!";
- "Вона не може так кліпати й рухати бровами. З мімікою перепрацювали";
- "Хочу ще!".