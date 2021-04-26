У мережі з'явився перший тизер фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія"

Мережею шириться перший тизер фільму "Вестсайдська історія", режисером якого став Стівен Спілберг. Прем'єра стрічки в Україні планується в грудні 2021 року.

Фільм "Вестсайдська історія" є римейком однойменного фільму і бродвейського мюзиклу 1961 року, режисером якого став Стівен Спілберг. У короткому тизері, що з'явився у всесвітній павутині, показано ефектні кадри з фільму.

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Опублікували тизер "Вестсайдської історії"

У півторахвилинному ролику, який набрав майже мільйон переглядів, показали як романтичні та зворушливі кадри обіймів, танців і поцілунків, так і жорстокі моменти з бійок. Так творці стрічки тільки підігріли увагу перед прем'єрою.

В основі сюжету фільму бродвейський мюзикл, який є адаптацією знаменитої історії кохання "Ромео і Джульєтти" Вільяма Шекспіра. Автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних героїв у Нью-Йорк 1957 року.

У 20 столітті ворогуючі банди контролюють мегаполіс, а також часто влаштовують розправи. На тлі сварок Марія закохується у Тоні. Пара пов'язана із суперницькими бандами, тому стосунки одразу ж приречені.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на 9 грудня 2021 року.

Головні ролі у фільмі зіграли:

Енсель Ельгорт;

Рейчел Зеглер;

Ріта Морено;

Девід Альварес.

Тизер фільму "Вестсайдська історія": дивіться відео онлайн