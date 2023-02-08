"Рятувальники ДСНС і агент Паляниця": на ютубі вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"

Нарешті українські дітлахи дочекалися другої серії улюбленого мультсеріалу про популярного пса Патрона. Вона має назву "Агент під прикриттям" і виявилася дуже шпигунсько-пригодницькою.

У мультсеріалі пес Патрон має друга – котика Тома, який у житті працює кототерапевтом. 7 січня вийшла перша серія під назвою "Зруйнований міст". Що показали у другій серії – дивіться нижче.

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Вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"

У новій серії можна побачити погоню за капосними Бубухами, а також спеціального агента Паляницю! На вас чекає страшенна небезпека, і дуже вчасний дощ, і кумедні голуби, що так дратують Тома.

У відгуках до мультсеріалу безліч схвальних коментарів, і не лише від українців:

"Мені подобається все в цьому шоу! Любов і підтримка з Австралії. Слава Україні!";

"Дякую за субтитри англійською мовою, це велика допомога для нас з-за кордону. Хороший серіал, чекаю на наступні серії. І дякую за цю дуже важливу роботу із забезпечення безпеки дітей. Слава Україні! Героям слава! Залишайтеся у безпеці!";

"На жоден серіал так не чекаю, як на прем’єру нових серій про Патрона";

"Яка класнюча серія. Дуже цікава. Дякую всім, хто працює над створенням цього мультсеріалу";

"Дитина щодня питала, коли нова серія, і от нарешті цей день настав – завтра буде питати знову, коли нова серія";

"Дякую за польські субтитри!".

Мультсеріал "Пес Патрон": дивіться 2 серію під назвою "Агент під прикриттям"

Що варто знати про анімацію "Пес Патрон"