"Рятувальники ДСНС і агент Паляниця": на ютубі вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"

8 лютого 2023, 14:23
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Джерело:

Patron The Dog

Нарешті українські дітлахи дочекалися другої серії улюбленого мультсеріалу про популярного пса Патрона. Вона має назву "Агент під прикриттям" і виявилася дуже шпигунсько-пригодницькою.

У мультсеріалі пес Патрон має друга – котика Тома, який у житті працює кототерапевтом. 7 січня вийшла перша серія під назвою "Зруйнований міст". Що показали у другій серії – дивіться нижче. 

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Вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"

У новій серії можна побачити погоню за капосними Бубухами, а також спеціального агента Паляницю! На вас чекає страшенна небезпека, і дуже вчасний дощ, і кумедні голуби, що так дратують Тома. 

У відгуках до мультсеріалу безліч схвальних коментарів, і не лише від українців:

  • "Мені подобається все в цьому шоу! Любов і підтримка з Австралії. Слава Україні!";
  • "Дякую за субтитри англійською мовою, це велика допомога для нас з-за кордону. Хороший серіал, чекаю на наступні серії. І дякую за цю дуже важливу роботу із забезпечення безпеки дітей. Слава Україні! Героям слава! Залишайтеся у безпеці!";
  • "На жоден серіал так не чекаю, як на прем’єру нових серій про Патрона";
  • "Яка класнюча серія. Дуже цікава. Дякую всім, хто працює над створенням цього мультсеріалу";
  • "Дитина щодня питала, коли нова серія, і от нарешті цей день настав – завтра буде питати знову, коли нова серія";
  • "Дякую за польські субтитри!".

Мультсеріал "Пес Патрон": дивіться 2 серію під назвою "Агент під прикриттям"

 

Що варто знати про анімацію "Пес Патрон"

  • Серіал буде цікавим для дітлахів віком 6 – 8 років. Він створений не тільки з розважальною метою, але й для того, щоб навчити маленьких українців правилам безпеки, що, на жаль, актуальні через війну.
  • Окрім пса Патрона та кота Тома в мультсеріалі з'являтимуться й інші герої-тваринки, які стали знаменитими під час повномасштабної війни. Описуватимуться будні помічника чернігівських саперів, його робота, а також правдиві ситуації з життя (наприклад, коли Патрон заснув на пресконференції).
  • Музику для тизера написав Pianoboy, який у 2022 році обирав фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Саундтрек створив гурт KARTA SVITU.
  • До озвучки ролей долучилися знаменитості та блогери: Надя Дорофєєва, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астаф'єва, Тарас Стадницький та інші.
  • У серіалу є польські та англійські субтитри. Серії виходитимуть кожного місяця.

Автор: Наталія Гулій