"Рятувальники ДСНС і агент Паляниця": на ютубі вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"
Джерело:Patron The Dog
Нарешті українські дітлахи дочекалися другої серії улюбленого мультсеріалу про популярного пса Патрона. Вона має назву "Агент під прикриттям" і виявилася дуже шпигунсько-пригодницькою.
У мультсеріалі пес Патрон має друга – котика Тома, який у житті працює кототерапевтом. 7 січня вийшла перша серія під назвою "Зруйнований міст". Що показали у другій серії – дивіться нижче.
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Вийшла 2 серія мультсеріалу "Пес Патрон"
У новій серії можна побачити погоню за капосними Бубухами, а також спеціального агента Паляницю! На вас чекає страшенна небезпека, і дуже вчасний дощ, і кумедні голуби, що так дратують Тома.
У відгуках до мультсеріалу безліч схвальних коментарів, і не лише від українців:
- "Мені подобається все в цьому шоу! Любов і підтримка з Австралії. Слава Україні!";
- "Дякую за субтитри англійською мовою, це велика допомога для нас з-за кордону. Хороший серіал, чекаю на наступні серії. І дякую за цю дуже важливу роботу із забезпечення безпеки дітей. Слава Україні! Героям слава! Залишайтеся у безпеці!";
- "На жоден серіал так не чекаю, як на прем’єру нових серій про Патрона";
- "Яка класнюча серія. Дуже цікава. Дякую всім, хто працює над створенням цього мультсеріалу";
- "Дитина щодня питала, коли нова серія, і от нарешті цей день настав – завтра буде питати знову, коли нова серія";
- "Дякую за польські субтитри!".
Мультсеріал "Пес Патрон": дивіться 2 серію під назвою "Агент під прикриттям"
Що варто знати про анімацію "Пес Патрон"
- Серіал буде цікавим для дітлахів віком 6 – 8 років. Він створений не тільки з розважальною метою, але й для того, щоб навчити маленьких українців правилам безпеки, що, на жаль, актуальні через війну.
- Окрім пса Патрона та кота Тома в мультсеріалі з'являтимуться й інші герої-тваринки, які стали знаменитими під час повномасштабної війни. Описуватимуться будні помічника чернігівських саперів, його робота, а також правдиві ситуації з життя (наприклад, коли Патрон заснув на пресконференції).
- Музику для тизера написав Pianoboy, який у 2022 році обирав фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Саундтрек створив гурт KARTA SVITU.
- До озвучки ролей долучилися знаменитості та блогери: Надя Дорофєєва, Позитив, Влад Шевченко, Даша Астаф'єва, Тарас Стадницький та інші.
- У серіалу є польські та англійські субтитри. Серії виходитимуть кожного місяця.