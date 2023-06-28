Українському акторові запропонували зіграти російськомовного, який втік з Росії: його реакція

Відомий український актор Петро Крилов отримав пропозицію зіграти роль російськомовного персонажа, який втік з Росії. Зйомки мали б відбутися у Латвії.

Як повідомила кастинг-директорка кінокомпанії Forma Pro Films Ніка Степанова, фільмування художнього фільму заплановане на вересень. За її ідеєю, Петро Крилов мав би зіграти "російськомовного чоловіка, який виїхав з Росії у зв'язку з цими подіями". Головною умовою вона назвала "вільну російську мову, без акценту".

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Петро Крилов відреагував на пропозицію ролі російськомовного

Для цього Ніка попросила Петра зняти самопроби, де він розповідає російською про себе в простій манері, ніби інтерв'ю, де не обов'язково дивитися в камеру. Актор, звісно ж, відповів.

Жаль, що ви не вказуєте, які це такі події, але "з цими" – це дуже важливо, ви молодець, Ніка, – саркастично відповів Петро. – (...) Ти мене питаєш про роль мрії… Я ще її не зіграв, але ти знаєш, я мрію прийти на Червону площу, щоб там на фоні кремлівських зірок, чи навпроти мавзолею Леніна встати, засукати рукави, щоб мені наділи шкіряний фартух і Господь подарував мені безсмертя, складаний ніж і 140 мільйонів днів мого життя. І кожного разу, один раз вдень я б вбивав росіянина".

За запитання Ніки про розпорядок дня Петра, він згадав про Краматорськ 27 червня. Унаслідок ракетної атаки станом на 12 годину 28 червня там загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей. Ще щонайменше 56 людей зазнали поранень, серед них – дитина 2022 року народження. Також постраждали троє громадян Колумбії та українська письменниця, яка їх супроводжувала.

Петро Крилов відповів на пропозицію зіграти російськомовного: дивіться відео

На жаль, це вже не перший випадок, коли українцям пропонують ролі росіян, втім, зі зйомками не в Росії. Ось що пишуть в коментарях до допису Петра:

"Сама ситуація – лайно повне. Такі речі треба висвітлювати й ти все правильно робиш";

"Боже, це геніально! Хоч би Ніка подивилась";

"Про роль мрії так відгукнулося в серденько";

"Вони реально йо*нуті!".

Нагадаємо, недавно Петро Крилов відреагував на скандал з СТБ, коли в серіалі "Останній лист коханого" замінили лице росіянина Прохора Дубравіна на обличчя українського актора Дмитра Саранскова.