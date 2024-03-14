Нема меж цинізму: російський актор, який знімався в Україні, зіграв у серіалі про окупацію Криму

Російські пропагандисти випустили новий серіал під назвою "10 днів до весни", яка стала ще одним доказом цинізму Росії на тлі світового кінематографа. Зокрема через те, що головні ролі грають зірки, які нещодавно мали зв'язки з Україною, знімались у фільмах з українськими колегами та отримували за це великі гонорари.

Одним з акторів, що погодився зіграти у пропагандистському серіалі, став Петро Риков, відомий своїми ролями в українських фільмах. Недавно він отримував гонорари за роботу на українських зйомках, але тепер він підтримує війну Росії проти України та путінський режим.

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Пропагандистський серіал "10 днів до весни" зібрав акторів, які знімалися до 2021 року в Україні

Серед акторського складу російської кінострічки виявили Петра Рикова. Актор раніше не лише працював в Україні, а й проживав. Він є відомий українському глядачеві завдяки ролям у фільмах та серіалах, таких як "Матусі" (2015), "Встигнути все виправити" (2020), "Проти течії" (2020), "Вірна подруга" (2020), "Ніщо не трапляється двічі" (2020), "Сімейний портрет" (2021), "Любов матері" (2021). У серіалі про окупацію Криму зіграв одну з головних ролей – московського хірурга, на ім'я Андрій.



Публікація Аліни Доротюк / Скриншот

Окрім цього в російському серіалі також знялись:

Анна Попова – акторку, яка знімалася у стрічках "Стань моєю тінню" (2020) та "Сильна жінка" (2020). У новому російському серіалі також отримала головну роль. Її персонажа звуть Даша;

– акторку, яка знімалася у стрічках "Стань моєю тінню" (2020) та "Сильна жінка" (2020). У новому російському серіалі також отримала головну роль. Її персонажа звуть Даша; Олександр Голубєв , відомий за участю у фільмі "Усміхнись, коли плачуть зірки" (2010), зіграв роль Миколи у стрічці "10 днів до весни". У цьому фільмі він виконав образ заступника командира сімферопольського "Беркуту" і брата Андрія.

, відомий за участю у фільмі "Усміхнись, коли плачуть зірки" (2010), зіграв роль Миколи у стрічці "10 днів до весни". У цьому фільмі він виконав образ заступника командира сімферопольського "Беркуту" і брата Андрія. Карина Андоленко, відома за участю у фільмі "Мільйонер" (2012), отримала головну роль у пропагандистському серіалі про Крим. Актриса, яка народилася в Харкові, зіграла героїню під іменем Наташа.

"10 днів до весни": про що нова пропагандистська стрічка

Це історія про сім'ю Жиліних, представлену у жанрах драми та детективу. Автори зробили головними героями командира сімферопольського "Беркута", московського хірурга та їхню сестру-викладачку сімферопольської гімназії. Родичі зібралися на півострові, щоб розв'язати питання спадщини родинного будинку, але стикнулися з так званим "референдумом".

Серіал здобув високі рейтинги серед російських глядачів (8,9 з 10). І не дивно, Росії не привикати до того, аби споживати ту "правду", яку їм диктує телебачення. Навіть не переглядаючи жодної серії, можна зрозуміти, що основна ідея серіалу – критика українського вибору на користь проєвропейського шляху.

Зйомки акторів, що відвідували Україну та знайомі з українською культурою, у подібних серіалах лише посилюють пропагандистський вплив Кремля на мислення російської аудиторії.