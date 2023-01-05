З-під арешту звільнили іранську акторку Таране Алідусті, яка знялася в оскароносному фільмі

Іран випустив з в’язниці відому актрису Таране Алідусті після внесення застави. 38-річна зірка зіграла в оскароносному фільмі Асгара Фархаді 2016 року "Комівояжер".

Про звільнення актриси повідомляє Euronews із посиланням на іранські медіа. Таране Алідусті була під вартою близько трьох місяців.

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Таране Алідусті звільнили з-під арешту

Відома іранська актриса Таране Алідусті була закрита в тюрмі майже на три тижні за те, що розмістила свою фотографію в інтернеті без обов'язкового носіння хіджаба. Сьогодні її відпустили під заставу,

– повідомили у твітері.



Таране Алідусті звільнили з-під арешту / Скриншот допису з твітеру

Що відомо про арешт Таране Алідусті

З вересня в Ірані вирували протести на тлі смерті Махси Аміні, яку правоохоронці побили за неправильне носіння хіджабу. 8 грудня стратили першого мітингаря. На це відреагувала акторка Таране Алідусті, за що її й затримали. перед тим вона опублікувала допис в інстаграмі, в якому попросила міжнародні організації отямитися після страти першого протестувальника проти чинного режиму. В її повідомленні йшлося про те, що до смерті його засудили за нібито "ведення війни проти Бога".

Алідусті з фільму "Комівояжер" свідомо не виїжджала з країни, пояснюючи це так: "Я підтримуватиму сім'ї заарештованих та вбитих і вимагатиму справедливості для них. Я боротимуся за свою домівку та заплачу будь-яку ціну за свої права".