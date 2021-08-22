Під час зйомок "Місія нездійсненна 7" паровоз пустили з рейок: вражаюче відео

Під час зйомок франшизи "Місія: нездійсненна" неодмінно хтось стрибає з парашутом, на мотоциклі чи на авто. Зазвичай усі ці карколомні трюки виконує зірка фільмів Том Круз. Однак, цього разу у ході роботи над сьомою частиною стрічки з гори пустили цілий паровоз.

Прем'єра "Місія нездійсненна 7" відбудеться 26 квітня 2022 року в Австралії. Через 45 днів після цього відбудеться стримінговий реліз на платформі Paramount+.

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Як знімали вражаючу сцену франшизи

Знімання сцени велося в англійському графстві Дербішир. Паровоз разом з причепом, заповненим вугіллям, розігнали на прямому відрізку колії перед яром. Проїхавши єдиною секцією мосту, паровоз впав у яр з висоти в кілька десятків метрів. Його падіння знімали з наземних камер та з вертольота.

Видовищне падіння паровоза "Місія нездійсненна 7": дивіться відео онлайн

Ймовірно, над яром раніше було прокладено залізничний міст, або ж команда інженерів спеціально підготувала місце для знімання, спорудивши тимчасові конструкції. Зазначимо, що яр також підготували до знімання сцени: паровоз впав в заповнений водою басейн, укріплений мішками з піском.

Можна лише висловити сподівання, що сцену вдалося зафільмувати з першого дубля, адже для ще одного знімання доведеться провести чимало роботи: розчистити яр та підготувати все до нової сцени, а найголовніше – потрібен ще один паровоз.

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