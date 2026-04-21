Блискучий акторський склад: хто зіграв у новому українському серіалі, який вже підкорює глядачів

20 квітня 2026 року в Україні відбулася прем'єра нового серіалу "Підміна". Це гостросюжетна історія, яка вже підкорює українських глядачів.

Особливістю стрічки є те, що Антоніна Хижняк, яку дуже люблять українці, виконала одразу дві ролі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про акторський склад і персонажів, яких вони втілили.

Хто зіграв ролі в новому українсьму серіалі "Підміна"?

Антоніна Хижняк

Популярна українська акторка Антоніна Хижняк зіграла у серіалі "Підміна" одразу дві ролі. Сюжет розгортається навколо сестер-близнючок, і акторка втілила обох героїнь.

Перша – Катерина Стоянова: 36-річна успішна архітекторка, власниця та керівниця архітектурної компанії. Вона перфекціоністка, яка звикла тримати все під контролем, мислить раціонально, вимоглива до себе й оточення. Однак не підозрює, що в один момент її життя може кардинально змінитися.

Інша героїня – Ірина Бойчева: 36-річна сестра-близнючка Катерини, повна її протилежність. Вона легковажна, пристрасна й імпульсивна. У підлітковому віці Ірина переїхала до Болгарії разом із батьком і втратила зв'язок із сестрою. На відміну від Катерини, вона не прагне кар'єрного зростання: її спосіб життя – це романи та пошук вигідного партнера, який зможе забезпечити їй комфорт і вирішити проблеми.

Владислав Нікітюк

Владислав Никитюк зіграв роль Владо Бойчева – 38-річного болгарського бізнесмена, який звик діяти за власними принципами, керуючись честю та особистими правилами. Він ніколи не поступається своїми переконаннями, а понад усе прагне стабільності в особистому житті та бізнесі. Владо готовий брати відповідальність за інших, зокрема й за свого проблемного брата.

Олег Загородній

Олег Загородній втілив образ Павла Тимошенка – чоловіка Катерини та юриста її компанії. Він легко приваблює жінок своєю харизмою, однак за зовнішньою привабливістю ховається вразливий нарцисизм. Хоча Павло щиро любить родину, він не завжди готовий повною мірою брати за неї відповідальність.

Іван Бліндар

Іван Бліндар, популярний український актор, зіграв Яна Бойчева – молодшого брата Владо, який не вміє відповідати за власне життя. Через спонтанність і легковажність він часто потребує підтримки старшого брата.

Лариса Руснак

Лариса Руснак у серіалі "Підміна" постає в ролі Терези Бойчевої – матері Владо та Яна. Це розумна й сильна жінка, яка багато років дбає про родину та несе за неї відповідальність. Вона прагне захистити синів від труднощів і не раз просить Владо допомогти молодшому братові знайти правильний шлях у житті.

Яких ще акторів можна побачити у серіалі?

Окрім вищезгаданих акторів, у серіалі "Підміна" з'являться й інші талановиті українські артисти, зокрема Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Костянтин Октябрський та Сергій Кияшко.

Сюжет серіалу не відпускає увагу глядача: він розповідає про Катерину, яка звикла тримати все під контролем, але через збіг обставин втрачає своє звичне життя й не може повернутися додому. Попри це, вона змушена якнайшвидше взяти ситуацію під контроль і відновити все, що втратила. Однак на її шляху постає чимало перешкод.

Переглянути серіал можна на телеканалі СТБ або на платформі Київстар ТБ.