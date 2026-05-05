Чи буде 2-й сезон блискучого українського серіалу "Підміна", який підкорив серця глядачів

Нещодавно відбулася прем'єра фінальних епізодів нового українського серіалу "Підміна". Ця історія вже встигла здобути популярність серед глядачів, зокрема завдяки блискучому акторському складу.

У мережі дедалі частіше з'являються обговорення та припущення щодо можливого продовження. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи є офіційна інформація про другий сезон серіалу.

Дивіться також Найпопулярніший гостросюжетний бойовик на Netflix, який підкорює глядачів по всьому світу

Чи буде 2-ий сезон українського серіалу "Підміна"?

Офіційно наразі ніхто не підтверджував роботу над другим сезоном українського серіалу "Підміна" та його можливий вихід. Водночас у мережі, зокрема під публікаціями про прем'єру серіалу на YouTube 1 червня, глядачі активно висловлюють сподівання на продовження. У коментарях користувачі припускають, що другий сезон цілком можливий.



Українці про 2-й сезон серіалу "Підміна" / Скриншот із інстаграму

Чому усі чекають на 2-й сезон серіалу "Підміна": що показали у фіналі?

Глядачі очікують на продовження, адже фінал історії залишив чимало відкритих питань. Здавалося б, Катерина Стоянова та Владо Бойчев нарешті усвідомили свої почуття, а Ірина Бойчева й Павло Тимошенко виглядають гармонійною парою – фактично сестри помінялися коханими.

Водночас залишається незрозумілою подальша роль Ради Замфірової. Наприкінці фінального епізоду показано, як вона приїжджає до України та заселяється в готель. Ймовірно, її повернення пов'язане з бажанням помститися Катерині за Владо Бойчева.

"Підміна": дивіться онлайн анонс серіалу

Також відкритим залишається питання долі дівчинки Соні: з ким вона житиме надалі та як складуться її стосунки з біологічною матір'ю і жінкою, яка видавала себе за неї. Саме тому глядачі зацікавлені у продовженні серіалу – щоб отримати відповіді на всі сюжетні лінії та побачити логічне завершення історії.

Наразі серіал доступний для перегляду на платформі Київстар ТБ.