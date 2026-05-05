Чи буде 2-й сезон блискучого українського серіалу "Підміна", який підкорив серця глядачів
- Наразі немає офіційного підтвердження щодо другого сезону серіалу "Підміна", але глядачі активно сподіваються на його продовження.
- Фінал серіалу залишив багато відкритих питань, які глядачі хочуть побачити вирішеними в можливому продовженні.
Нещодавно відбулася прем'єра фінальних епізодів нового українського серіалу "Підміна". Ця історія вже встигла здобути популярність серед глядачів, зокрема завдяки блискучому акторському складу.
У мережі дедалі частіше з'являються обговорення та припущення щодо можливого продовження. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чи є офіційна інформація про другий сезон серіалу.
Чи буде 2-ий сезон українського серіалу "Підміна"?
Офіційно наразі ніхто не підтверджував роботу над другим сезоном українського серіалу "Підміна" та його можливий вихід. Водночас у мережі, зокрема під публікаціями про прем'єру серіалу на YouTube 1 червня, глядачі активно висловлюють сподівання на продовження. У коментарях користувачі припускають, що другий сезон цілком можливий.
Українці про 2-й сезон серіалу "Підміна"
Чому усі чекають на 2-й сезон серіалу "Підміна": що показали у фіналі?
Глядачі очікують на продовження, адже фінал історії залишив чимало відкритих питань. Здавалося б, Катерина Стоянова та Владо Бойчев нарешті усвідомили свої почуття, а Ірина Бойчева й Павло Тимошенко виглядають гармонійною парою – фактично сестри помінялися коханими.
Водночас залишається незрозумілою подальша роль Ради Замфірової. Наприкінці фінального епізоду показано, як вона приїжджає до України та заселяється в готель. Ймовірно, її повернення пов'язане з бажанням помститися Катерині за Владо Бойчева.
Також відкритим залишається питання долі дівчинки Соні: з ким вона житиме надалі та як складуться її стосунки з біологічною матір'ю і жінкою, яка видавала себе за неї. Саме тому глядачі зацікавлені у продовженні серіалу – щоб отримати відповіді на всі сюжетні лінії та побачити логічне завершення історії.
Наразі серіал доступний для перегляду на платформі Київстар ТБ.