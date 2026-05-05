Новий український серіал, у який закохалися глядачі, можна буде подивитись онлайн безплатно

20 квітня 2026 року відбулась прем'єра нового українського серіалу "Підміна". Ця історія одразу захопила глядачів.

Наразі стрічка доступна для перегляду на Київстар ТБ. Однак з інстаграм-сторінки stbserial уже відомо, коли і де стрічка вийде онлайн безплатно.

Серіал "Підміна" буде доступний онлайн безплатно: де і коли дивитись?

Уже 1 червня 2026 року український серіал "Підміна" стане доступним для перегляду на YouTube. Творці проєкту зазначили, що бачать, наскільки ця історія полюбилася українським глядачам, тож не можуть допустити, аби її не побачило ще більше людей.

Водночас у коментарях користувачі переважно пишуть не про очікування прем'єри на YouTube, а про бажання побачити продовження – другий сезон. Адже фінальні кадри останнього епізоду неабияк заінтригували глядачів і натякнули на можливий розвиток історії. Проте наразі офіційного підтвердження цьому немає.



Що цікаво знати про український серіал "Підміна"?

"Підміна" – це мелодраматична історія про двох сестер-близнючок, які зовні абсолютно ідентичні, але мають зовсім різні характери та життєві цінності.

Головні ролі виконали українські актори: Влад Никитюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Костянтин Октябрський та інші.

Особливу увагу привертає Антоніна Хижняк, яка зіграла одразу дві ролі – сестер Катерину та Ірину.

Серіал налічує 16 епізодів. Наразі жодної офіційної інформації про можливе продовження немає.