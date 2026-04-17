Новий український серіал з неймовірною Антоніною Хижняк, який не можна пропустити

Уже за лічені дні відбудеться прем'єра нового українського серіалу "Підміна". Це гостросюжетна історія про двох сестер-близнючок.

Показ стартує 20 квітня 2026 року, про що повідомили на інстаграм-сторінці телеканалу СТБ. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про стрічку.

Актори та сюжет: деталі про новий український серіал "Підміна"

Серіал "Підміна" вже привернув увагу великої кількості глядачів завдяки потужному акторському складу. У проєкті зіграли Антоніна Хижняк, Влад Никитюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.

Сюжет розгортається навколо Катерини – успішної архітекторки з Києва, яка звикла тримати під контролем усе: кар'єру, родину та власне майбутнє. Однак її життя різко змінюється після несподіваного дзвінка від сестри-близнючки: жінка змушена виїхати за кордон. Там вона потрапляє в серйозні проблеми з документами і не може повернутися додому.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Поки Катерина шукає вихід із ситуації, у її житті з'являється інша жінка, яка поступово займає її місце – як у професійному, так і в особистому житті. З кожним днем повернути собі власне ім'я, життя і довіру близьких стає дедалі складніше. Складається враження, ніби її справді підмінили. Та на кону – любов, довіра і право бути собою.

Серіал "Підміна" складатиметься з 16 епізодів. Режисер проєкту – Віталій Кукса, відомий глядачам за серіалом "Кохання та полум'я", який торік став однією з найуспішніших весняних прем'єр.

