Для хорошого кіновечора: новий фільм, який зараз найпопулярніший на Netflix в Україні
- Найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні є кримінальна драма "Підробник", прем'єра якої відбулася 23 січня.
- Події фільму розгортаються в Римі 1970-х, де головний герой Тоні Чічіареллі стає видатним підробником завдяки своєму художньому таланту.
Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця, тож увечері після роботи можна відпочити за переглядом цікавого фільму. Однак часто лінь витрачати час на пошуки – у такому випадку допоможе наша редакція.
У матеріалі читайте про стрічку "Підробник", яка зараз є найпопулярнішою на Netflix в Україні. Прем'єра фільму відбулась зовсім нещодавно – 23 січня, але він уже встиг полюбитись глядачам.
Не пропустіть Новий комедійний мінісеріал, який дивляться українці на Netflix
Про що фільм "Підробник"?
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
"Підробник" – це кримінальна драма від італійського кінорежисера Стефано Лодовікі, а сценарій до фільму написав Сандро Петроагліа. Серед акторів, які зіграли у стрічці:
- П'єтро Кастеллітто
- Джулія Мікеліні
- Андреа Арканджелі
- Едоардо Пеше
- Клаудіо Сантамарія
- П'єрлуїджі Джиганте
- Аврора Джовінаццо
- Фабріціо Ферракане
- Маттіа Каррано
Події фільму розгортаються у Римі у 1970-х роках. До міста прибуває Тоні Чічіареллі, який мріє стати великим художником. Однак завдяки своєму таланту чоловік стає найвидатнішим підробником. Головний герой залишає слід в історії Італії.
"Підробник": дивіться онлайн тизер фільму
Які ще фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?
- "Нікчемний Я 4"
- "Зрив"
- "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"
- "Викрадення: Елізабет Смарт"
- "Франкенштайн"
- "Кейпоп-мисливиці на демонів"
- "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"
- "Безславні виродки"
- "Потяг до Різдва"