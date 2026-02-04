Для хорошого кіновечора: новий фільм, який зараз найпопулярніший на Netflix в Україні

Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця, тож увечері після роботи можна відпочити за переглядом цікавого фільму. Однак часто лінь витрачати час на пошуки – у такому випадку допоможе наша редакція.

У матеріалі читайте про стрічку "Підробник", яка зараз є найпопулярнішою на Netflix в Україні. Прем'єра фільму відбулась зовсім нещодавно – 23 січня, але він уже встиг полюбитись глядачам.

Про що фільм "Підробник"?

Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Підробник" – це кримінальна драма від італійського кінорежисера Стефано Лодовікі, а сценарій до фільму написав Сандро Петроагліа. Серед акторів, які зіграли у стрічці:

П'єтро Кастеллітто

Джулія Мікеліні

Андреа Арканджелі

Едоардо Пеше

Клаудіо Сантамарія

П'єрлуїджі Джиганте

Аврора Джовінаццо

Фабріціо Ферракане

Маттіа Каррано

Події фільму розгортаються у Римі у 1970-х роках. До міста прибуває Тоні Чічіареллі, який мріє стати великим художником. Однак завдяки своєму таланту чоловік стає найвидатнішим підробником. Головний герой залишає слід в історії Італії.

"Підробник": дивіться онлайн тизер фільму

