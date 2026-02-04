Укр Рус
4 лютого, 22:09
1

Для хорошого кіновечора: новий фільм, який зараз найпопулярніший на Netflix в Україні

Марія Примич
Основні тези
  • Найпопулярнішим фільмом на Netflix в Україні є кримінальна драма "Підробник", прем'єра якої відбулася 23 січня.
  • Події фільму розгортаються в Римі 1970-х, де головний герой Тоні Чічіареллі стає видатним підробником завдяки своєму художньому таланту.

Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця, тож увечері після роботи можна відпочити за переглядом цікавого фільму. Однак часто лінь витрачати час на пошуки – у такому випадку допоможе наша редакція.

У матеріалі читайте про стрічку "Підробник", яка зараз є найпопулярнішою на Netflix в Україні. Прем'єра фільму відбулась зовсім нещодавно – 23 січня, але він уже встиг полюбитись глядачам.

Про що фільм "Підробник"?

  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

"Підробник" – це кримінальна драма від італійського кінорежисера Стефано Лодовікі, а сценарій до фільму написав Сандро Петроагліа. Серед акторів, які зіграли у стрічці: 

  • П'єтро Кастеллітто
  • Джулія Мікеліні
  • Андреа Арканджелі
  • Едоардо Пеше
  • Клаудіо Сантамарія
  • П'єрлуїджі Джиганте
  • Аврора Джовінаццо
  • Фабріціо Ферракане
  • Маттіа Каррано

Події фільму розгортаються у Римі у 1970-х роках. До міста прибуває Тоні Чічіареллі, який мріє стати великим художником. Однак завдяки своєму таланту чоловік стає найвидатнішим підробником. Головний герой залишає слід в історії Італії. 

"Підробник": дивіться онлайн тизер фільму

Які ще фільми зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?

  • "Нікчемний Я 4"
  • "Зрив"
  • "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"
  • "Викрадення: Елізабет Смарт"
  • "Франкенштайн"
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів"
  • "Ножі наголо: Прокинься, покійнику"
  • "Безславні виродки"
  • "Потяг до Різдва"