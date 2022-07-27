"Піноккіо" через об’єктив Гільєрмо дель Торо: яким вийшов тизер-трейлер лялькового фільму

Netflix опублікував тизер-трейлер майбутнього фентезійного музичного фільму "Піноккіо" режисера Гільєрмо Дель Торо. Прем’єра картини про дерев'яного хлопчика запланована на грудень 2022 року.

Новий фільм "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо ґрунтується на італійському романі "Пригоди Піноккіо" письменника та журналіста Карло Коллоді. Ключовою темою, яку режисер висвітлює у цій версії картини, будуть взаємини дітей та дорослих, а також людяність.

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Варто доповнити, що казка про "Пригоди Піноккіо" вийшла у форматі книги ще у 1883 році.

"Піноккіо" через об’єктив Гільєрмо дель Торо: яким вийшов тизер-трейлер

Адаптацію "Піноккіо" перетворили на мюзикл, а сам фільм створили у форматі стоп-моушн (лялькової анімації). Самі ж події картини відбуватимуться в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні здійснював контроль над країною.

"Жодна мистецька форма не вплинула на моє життя і роботу більше, ніж анімація, і я не мав такого глибокого особистого зв’язку із жодним персонажем у літературі, як з Піноккіо. У нашій історії, Піноккіо – це невинна душа з байдужим батьком, котрий губиться у світі, якого не може зрозуміти. Він вирушає у надзвичайну подорож, що спонукає його до розуміння свого тата та реального світу", – заявив дель Торо.

Сценарій до анімаційної стрічки написав сам Гільєрмо дель Торо ("Тихоокеанський рубіж", "Алея жаху", "Форма води") разом з американським аніматором Патріком Макхейлом.

Головні ролі в "Піноккіо" озвучили:

Грегорі Манн;

Юен Мак-Грегор;

Кейт Бланшетт;

Рон Перлман;

Фінн Вулфгард.

Як підкреслив дель Торо, під час сюжету головний герой зіткнеться з кількома різними лиходіями. Серед них будуть граф Вольпе (Крістоф Вальц), який хоче, щоб Піноккіо виступав на його карнавалі, а також місцевий подеста (Рон Перлман), який бачить у ляльковому хлопчику ідеального солдата для фашистської армії.

Однією з найважливіших частин історії стануть взаємини столяра Джепетто з дерев’яним хлопчиком, який у цій версії замінює йому загиблого сина.

Режисер повідомив, що надихався не лише оригінальною казкою Карло Коллоді, а й історією про чудовисько Франкенштейна.

Мене завжди інтригувало, як пов'язані між собою "Піноккіо" та "Франкенштейн". Обидві історії розповідають про дитину, яка раптом потрапляє у цей світ. Їх обох створили батьки, які вважають, що вони самостійно розберуться, що таке добре і що таке погано, дізнаються на всі базові питання етики, моралі, любові, життя. Думаю, що й для мене саме таким було дитинство. Треба було справлятися самому, маючи дуже обмежений досвід,

– зазначив Гільєрмо дель Торо

"Піноккіо" 2022: дивіться тизер-трейлер лялькового фільму

Нещодавно також в журналі Vanity Fair опублікували перші кадри з майбутнього лялькового анімаційного фільму.

Кадри з "Піноккіо": дивіться фото