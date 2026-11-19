У Голлівуді офіційно змінився агент 007, і тепер замість колишнього вампіра Роберт Паттінсон примірятиме дорогі костюми та рятуватиме світ. А поки шанувальники сперечаються, чи пасує йому роль Джеймса Бонда, один із його легендарних попередників, Пірс Броснан, звернувся до нового агента.

72-річний Пірс Броснан, який зіграв агента 007 у чотирьох фільмах, публічно привітав Роберта Паттінсона з новою роллю. Актор опублікував тепле звернення в Instagram, у якому висловив упевненість, що його молодший колега чудово впорається з культовим персонажем.

Дорогий Роберте, ласкаво просимо у світ Бонда. Ти будеш неперевершеним, – написав Броснан.

Він також пригадав, як вони разом працювали над романтичною драмою "Пам'ятай мене" у 2010 році. Тоді Паттінсон ще асоціювався передусім із вампіром Едвардом Калленом із "Сутінків".

Броснан зазначив, що із задоволенням спостерігав за кар'єрою молодшого колеги та його професійним зростанням.

Насолоджуйся цією пригодою, – додав актор.

Цікаво, що ще у вересні Броснан припускав, що новим Бондом стане маловідомий актор. Тоді він відмовився називати фаворитів, пожартувавши, що дружина заборонила йому зайвий раз висловлюватися на цю тему.

Тепер же колишній агент 007 не приховує свого захоплення вибором студії. Залишилося з'ясувати, чи зможе Паттінсон так само легко підкорити глядачів, як свого легендарного попередника.

Раніше до нового Джеймса Бонда звернувся інший актор, що зіграв агента 007 ще у 1960-х роках.



