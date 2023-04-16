Зворушлива Великодня історія: чому варто переглянути фільм "Писанка" сьогодні

Молодіжна спільнота "Вереники" представила новий короткометражний фільм про справжнє значення Великодня. Ця рухлива та зворушлива історія вже доступна до перегляду. Про що вона розповідає і чому ви маєте її побачити – читайте далі.

Автори проєкту вірять, що ця історія стане джерелом натхнення для багатьох. Їхньою метою було розповісти про магію Великодня та можливість змінити свій погляд на життя.

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Короткометражний фільм "Писанка" 2023: що відомо

Поки ще всі перебувають в стані очікування до свята Воскресіння Христового, події в яких Господь "(...) смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне (...)". Та ми, молодіжна спільнота "Вереники" парафії святого Архистратига Михаїла, вже не в змозі чекати й терпіти. Тому ділимося з усіма Вами нашою невеликою і скромною працею,

– написав отець Тарас Пиріг напередодні прем’єри.

"Будемо дуже вдячні за Вашу підтримку нашої спільноти "Вереники" проєкту "Парафіяльна кіношкола для молоді" та майбутніх ідей. Частину коштів обов’язково передамо на потреби ЗСУ", – доповнив він.

Пояснюючи сюжет картини, автори фільму зазначили: "Світле свято Великодня цьогоріч не було для Марка чимось радісним, але ж хіба так може бути!? Чи можливо це змінити? Хто в цьому йому допоможе? Друзі? Гаївки? Лише дотик до чарівної писанки зможе зробити справжнє диво. Але чи надовго?".

Запрошуємо до перегляду, щоб дізнатися, чим закінчилася ця історія.

"Писанка" 2023: дивіться короткометражний фільм

Творча група

Автор ідеї: Вікторія Білінська та Молодіжна спільнота "Вереники" парафії святого архистратига Михаїла УГКЦ с. Верин

Керівник проєкту: отець Тарас Пиріг

Режисер-оператор: отець Андрій Максимович

Помічник режисера: Олена Гринів

Акторський склад

Ольга Паньків – Дора / Вікторія

Артур Хащук – Марко

Андрій Лесик – Вартовий

Отець Тарас Пиріг – упівець

Василь Кіндій – московит 1

Микола Заболотний – московит 2

Іван Шух – хлопець 1

Андрій Лесик – хлопець 2

Кіт Коржик – кіт Маркіз

Фільм знято за підтримки БО "Українська освітня платформа".

Оля Паньків у фільмі "Писанка" / Скриншот

Реакція мережі

"Молодці! З неймовірним захопленням переглядала вашу роботу, браво!";

"Це нереально круто!";

"Як завжди на висоті! Молодці";

"Коламбія пікчерз відпочиває! Молодці, кожен раз у "Верениках" відкриваються нові таланти. Тішить, що у Верині є така молодь. Здоров’я акторам та всім причетним і дай, Боже, уже і повний метр зняти";

"Неперевершено. Це найкращий подарунок до Великодня".

Бекстейдж зйомок: дивіться відео