Після 20 років гонитви: білка з "Льодовикового періоду" з’їла жолудь, а студія закрилась

15 квітня 2022 , 14:51
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Компанія Disney+ закрила студію Blue Sky Studios, яка створила "Льодовиковий період". У зв’язку з чим творці мультфільму опублікували фінальний ролик, в якому білка Скрат з’їла свій жолудь, який оберігала 20 років.

За словами авторів, ця сценка – спосіб сказати "прощавайте". Як відомо, перша серія "Льодовикового періоду" вийшла у 2002 році, передає 24 канал.

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Blue Sky Studios закрилась, а білка з "Льодовикового періоду" з’їла жолудь

Короткометражку The End, яка триває 35 секунд, опублікували на ютубі з символічною назвою Finale.

В останні дні Blue Sky Studios невелика команда художників зібралася, щоб зробити один останній знімок. Цей знімок є прощанням, проводами на наших власних умовах,
– йдеться у підписі до відео.

Білка з "Льодовикового періоду" з’їла жолудь: дивіться фінальний ролик мультфільму

 

Варто зазначити, що студія Blue Sky Studios від Disney остаточно припинила свою роботу у квітні 2022 року. За час свого існування потішила глядачів 13-ма художніми фільмами та принесла дохід США у розмірі 5,9 мільярда доларів. Що стало причиною закриття студії, читайте на Кіно 24

Що відомо про Скрата?

Скрат – один із наймиліших персонажів у всій серії "Льодовиковий період". Хоча він рідко взаємодіє з іншими акторами та не має реплік, саме про нього ми одразу думаємо, коли чуємо про "Льодовиковий період". Невдачлива білка Скрат, яка просто хоче зберегти свій жолудь у безпеці, постійно ризикує і потрапляє в кумедні ситуації.
Автор: Наталія Гулій