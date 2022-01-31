Південнокорейський зомбі-горор "Усі ми мертві" зайняв перше місце у топі Netflix: криваве промо
Джерело:24 каналу
Новим рекордсменом Netflix за кількістю переглядів стала корейська дорама "Усі ми мертві". Прем'єра серіалу на стримінгу відбулась 28 січня 2022 року. Чим вражає сюжет та до чого тут закривавлений автобус у Таїланді, – розповідаємо на Кіно 24.
Це вже втретє, коли перше місце у світовому рейтингу Netflix посідає південнокорейський серіал, після "Гри в кальмара" та "Поклику пекла". Цього разу на успішність шанувальники стримінгу прирекли дораму "Усі ми мертві", що складається з 12-ти серій.
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Сюжет серіалу пророкує апокаліпсис, який починаться несподівано з безневинних уроків у школі-інтернаті, де навчаються підлітки 15-19 років. Тож після укусу піддослідного щура спалахує епідемія вірусу, яка перетворює учнів на зомбі-учнів. Тепер друзі стали ворогами, – у кого ж тепер просити та надіятись на допомогу?
Серіал порушує важливі питання підліткових переживань: від нерозділеної закоханості до булінгу. І все це відбувається на тлі необхідності вижити бодай що!
"Усі ми мертві" 2022: дивіться трейлер серіалу
Вражаюче промо зомбі-горору у Таїланді
Як повідомляє видання AllKpop, несподівано компанія Netflix випустила у Таїланді закривавлений шкільний автобус, який просто отак серед робочого дня почав їздити вулицями начебто зі школярами та зомбі всередині.
Секрет зомбі-автобусу виявився у тому, що замість вікон були встановлені світлодіодні екрани. На них відтворювалися відео, де підлітки нібито застрягли разом із зомбі та вимушені боротися. Звісно, що не обійшлось без маркованого брендування автобуса – ними стали логотип Netflix та імітовані криваві подряпини та відбитки рук.
Закривавлений автобус для промо серіалу / Фото AllKpop
У серіалі "Усі ми мертві" взяли участь такі актори:
- Юн Чхан-ен,
- Пак Чі-ху,
- Чо І-хен,
- Пак Соломон,
- Ю Ін-су,
- Ан Син-Гюн,
- Про Хі-джун,
- Лі Ін-Сем,
- Чін Дже-хві,
- Кім Бен-чхоль.