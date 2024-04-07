Були кумирами мільйонів: як зараз виглядають актори популярного серіалу "Пліткарка"

В далекому 2007 році на екрани вийшла довгоочікувана американська молодіжна драма "Пліткарка", яка зачарувала мільйони глядачів по всьому світу. Шанувальники були занурені в життя головних героїв, розділяючи їхні радощі, розбиті серця та перемоги протягом усього серіалу.

Життєві перипетії героїв настільки вразили шанувальників серіалу, що вони і досі його переглядають. Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися зірки улюбленого серіалу багатьох.

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Про що серіал "Пліткарка"

За сюжетом, популярна дівчина Серена ван дер Вудсен повертається після раптового зникнення, викликаючи хвилювання серед свого кола спілкування. Її найкраща подруга Блер Волдорф особливо схвильована поверненням Серени, однак через особливі причини.

Інтриги додає присутність загадкової блогерки на ім'я "Пліткарка", яка стає ключовим гравцем у документуванні та поширенні таємниць, скандалів і любовних пригод цієї елітної групи. Серіал досліджує заплутані стосунки, запекле суперництво та труднощі життя у світі, де зовнішність має першорядне значення.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Як зараз виглядають актори серіалу



Серена Ван дер Вудсен – Блейк Лайвлі тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Блер Волдорф – Лейтон Містер тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Чак Басс – Ед Вествік тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Нейт Арчібальд – Чейс Кроуфорд тоді і зараз / Колаж Кіно 24





Ден Гамфрі – Пенн Беджлі тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Дженні Гамфрі – Тейлор Момсен тоді і зараз / Колаж Кіно 24

У популярному серіалі "Пліткарка" талановиті актори майстерно оживили на екрані культових персонажів. Пропонуємо переглянути цей серіал та налаштуватися на захопливий світ стрічки, яка неодмінно подарує незабутні емоції та враження.