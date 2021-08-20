"Побачення в Нью-Йорку": мережу зацікавив український трейлер нової романтичної комедії
Джерело:24 канал
"Вольга Україна" представила офіційний український трейлер романтичної комедії "Побачення в Нью-Йорку". Прем’єра відбудеться восени цього року,
Автор сценарію та режисер – Джона Файнголд. Вперше фільм показали цього літа на фестивалі Трайбека. Про це повідомляє пресслужба фільму "Вольга Україна".
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Про що фільм
За сюжетом, двоє молодих мешканців Нью-Йорка Майло та Венді – завжди вважали за краще онлайн-побачення. Але постійні невдачі змусили їх укласти пакт про те, щоб стати "друзями з привілеями". А також й "проапгрейдити" звички один одного у стосунках. Звичайно, їх спільні знайомі від початку вважають цю ідею вбивством для дружби, але, можливо, Майло та Венді стануть тією самою парою, у якої все вийде?
Акторський склад
- Франческа Ріл (шоу "Дивні дива" та комедія "Одержима сексом");
- стендап-комік Джабукі Янг-Уайт;
- супермодель Тейлор Хілл, Джеррі Феррара ("Антураж", "Думай як чоловік");
- Алекс Моффат ("Суботнім вечором в прямому ефірі", "Хлопець на свята") та інші.