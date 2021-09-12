"Подія" Одрі Діван: про що французька драма, яка отримала "Золотого лева" у Венеції
Джерело:24 канал
78-ий Венеційський фестиваль оголосив своїх лауреатів 11 вересня 2021 року. Володаркою головного призу фестивалю "Золотого лева" стала французька драма "Подія" Одрі Діван. Про що розповідає картина та чим зачепила членів жюрі – читайте на Кіно 24.
На урочистому закритті 78-го Венеційського фестивалю оголосили лауреатів цьогорічної премії. Серед лауреатів опинились зірки світового кінематографа, зокрема режисер Паоло Соррентіно та Пенелопа Крус.
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Сюжет фільму "Подія" / Happening / L'événement
Цьогоріч жюрі найстарішого кінофестивалю надав перевагу французькій екранізація однойменного роману Енні Ерно "Подія". Це друга повнометражна картина режисерки Одрі Діван. Вона розповідає історію про звичайне життя студентки, яке перетвориться в пекло. Адже на шляху до успішної кар'єри постане небажана вагітність. У світі 60-их років у соціалістичній Франції бажання здійснити переривання вагітності поза законом. Але жінка знайде вихід.
Відгуки на картину-переможця 78-го Венеційського кінофестивалю "Подія"
Станом на 12 вересня 2021 року на незалежному популярному ресурсі Rotten Tomatoes картина поки що має рейтинг 100% зі 100% можливих. Рейтинг складений за 8-ма відгуками від критиків світових медіа.
Зокрема The Hollywood Reporter зауважив, що фільм "Подія" дає нам чітке уявлення про те, що таке французький соцреалізм 60-их років минулого століття. Критик наполягав, що фільм стане зрозумілим кожному, хто дбає про особисті свободи.
У The Guardian відзначили французьку картину такими заслуженими епітетами, як "серйозна", "захоплююча" і "нарешті достойна".