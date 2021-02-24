Від авторки "Спіймати Кайдаша": у мережі презентували трейлер фільму "Погані дороги"

Джерело:24 канал
Прем'єра українського фільму "Погані дороги" від режисерки Наталки Ворожбит відбудеться 1 квітня 2021 року. А поки у мережі презентували офіційний трейлер драми.
Стрічка "Погані дороги" є однією з найочікуваніших українських прем'єр 2021 року. А все тому, що саме ця драма виборола нагороду Венеційського кінофестивалю. Кінокритики назвали фільм "найбільшою інноваційною стрічкою в конкурсі" та віддали її авторам премію Circolo del Cinema di Verona.
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Режисеркою "Поганих доріг" є Наталка Ворожбит, добре відома глядачам за серіалом "Спіймати Кайдаша" і "Кіборги". Вона розділила свій новий фільм на 5 частин, в кожній з яких розповіла про жителів Донбасу, які живуть по дві сторони розмежування.
П'ять розбитих доріг. П'ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних,
– зазначили автори стрічки в описі до відео.
Відомо, що сценарій Наталка Ворожбит створювала після поїздок у Східну Україну. Там режисерка зібрала чимало документальних історій українців, коли працювала над "Кіборгами".
"Погані дороги": дивіться трейлер
Цікаво, що драму зняли після того, як однойменний спектакль вже підкорював театральні сцени. Наталка Ворожбит спеціально не запрошувала до зйомок фільму "Погані дороги" акторів, які вже вжились у ролі головних героїв драми. Відтак у фільмі можна буде побачити:
"Я принципово не брала акторів, які грають в однойменному спектаклі… Більшість акторів фільму не знімались у кіно до цього. Я спеціально хотіла, щоб нікого не впізнавали і не порівнювали з іншими ролями, щоб було відчуття, що ти підглядаєш за реальним життям. Мені хотілося, щоб у них не було типової акторської зовнішності. І в результаті – актори нашого фільму дуже схожі на звичайних людей. Мені багато говорили: "О, ця акторка, яка зіграла медсестру, у нас в роті точно така була", – розповіла Наталка Ворожбит.