Сучасні Робін Гуди і крадіжка століття у бойовику "Поганці": прем’єра трейлеру

Ukrainian Film Distribution на своїй ютуб-сторінці презентувала офіційний трейлер до видовищного бойовика "Поганці". Фільм вийде на екрани 10 червня 2021 року. А поки насолоджуйтеся презентацією стрічки з Пірсом Броснаном.

Сьогодні, 12 травня, вийшов трейлер трилеру з Пірсом Броснаном та Тімом Ротом до фільму "Поганці". Режисером стрічки став Ренні Харлін.

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Сюжет фільму "Поганці"

Навіть федеральна в'язниця суворого режиму не може утримати Річарда Пейса, блискучого міжнародного злодія. Але його зухвала втеча та переслідування закінчуються тим, що його забирає група сучасних Робін Гудів. Кваліфікована група переконує Пейса приєднатися до них, щоб здійснити крадіжку століття: викрасти мільйони золотих злитків, що зберігаються під однією з найбільш безпечних в'язниць на землі, яка належить шахраю-бізнесмену Шульцу і використовується для фінансування терористичних груп у всьому світі. Окрім грошей, Пейс хоче помститися Шульцу, людині, яка стоїть за його ув՚язненням.

"Поганці" 2021: дивіться трейлер

Актори фільму "Поганці"

Пірс Броснан;

Тім Рот;

Джеймі Чон;

Герміона Корфілд;

Майк Анджело;

Нік Кеннон.



Постер до фільму "Поганці" / Фото Ukrainian Film Distribution