"Вона була абсолютно спокійна": як Руслана Писанка розповіла чоловіку про рак

Сьогодні, 21 серпня, у Києві прощаються з актрисою Русланою Писанкою. Поки триває літургія у Спасо-Преображенському соборі, Ігор Ісаков повідомив деталі про онкохворобу дружини.

Як почалася війна росії проти України, Писанка виїхала до Німеччини. Тоді вона ще не знала, що у неї рак.

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Ігор Ісаков про те, як дізнався про рак у Писанки

Сьогодні, у коментарі журналісту ТСН, Ігор Ісаков поділився, що вже з Німеччини артистка подзвонила і сказала про рак. Проте, за його словами, вона була абсолютно спокійною.

Я дізнався, що у неї рак, телефоном. Стояв у заторі, якраз їхав оформлював документи мами Русі, бо вона незадовго до цього померла. Я стояв у заторі, Руся зателефонувала, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігорю, ти мусиш знати, – у мене пухлина",

– пригадав Ісаков.

Раніше Ігор Ісаков згадував, що Руся до останнього була життєрадісною, навіть коли їй направду було дуже погано. На людях Писанка як і до хвороби була завжди усміхнена: "Були такі хвилі болю, коли я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена, як камінь, але вона усміхалася, і ми йшли", – каже чоловік.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться похорон Руслани Писанки. Зараз продовжується літургія у Спасо-Преображенському соборі, який дуже любила телеведуча. Ісаков розповідав: "Ми там вперше побували разом, коли хрестили нашу похресницю Алісу і дуже їй сподобався цей храм. І навіть щоразу, коли була хімія у Русі, вона казала поїдь і сорокоуст замов в тому храмі. Це улюблений її храм".