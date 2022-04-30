"Поки не вбив усіх нас": Стівен Кінг сказав, що Путін повинен щезнути без сліду

Відомий американський письменник Стівен Кінг вкотре підтримав Україну. Свою позицію він продемонстрував у мережі, написавши про те, що Путін повинен щезнути.

Раніше легендарний фантаст Стівен Кінг поділився посиланням на кліп пісні "Не кажу прощай" співачки Lama, вирішив не продовжувати контракти з російськими видавництвами та виклав фото у футболці з синьо-жовтим написом "Я підтримую Україну".

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Стівен Кінг вкотре публічно підтримав Україну

Путін повинен щезнути, поки не вбив усіх нас. Так чи інакше,

– написав письменник у себе у твітері.

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні. Серед них Дженніфер Еністон, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Браян Кокс, Віра Фарміга та інші. Анджеліну Джолі, наприклад, сьогодні заскочили у Львові. Вона зустрілася з українськими дітьми, які постраждали від війни.

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