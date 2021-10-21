"Покоївка" може побити рекорд "Ферзевого гамбіту" на Netflix

"Покоївка. Історія матері-одиначки" близька до того, щоб побити рекорд "Ферзевого гамбіту" та стати найбільш рейтинговим сценарним мінісеріалом на Netflix. За даними стрімінгового сервісу, драма за участю Маргарет Куеллі та Енді МакДауелл скоро здолає позначку в 67 мільйонів — саме стільки акаунтів стежать за поневіряннями головної героїні.

Серіал стартував 1 жовтня, і якщо він досягне зазначеної цифри протягом перших 28 днів, він обійде "Ферзевий гамбіт". Останній за такий проміжок часу подивилося 62 мільйони акаунтів. Тоді новий проєкт посяде п'яте місце за кількістю переглядів серед оригінальних на Netflix поряд із серіалами "Секс/життя" й третім сезоном серіалу "Дивні дива".

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Коротко про серіал "Покоївка"

В основу мінісеріалу за сценарієм Моллі Сміт Мецлер лягла книга Стефані Ленд "Покоївка. Історія матері-одиначки, що вирвалася з убогості". У центрі драми перебуває самотня мати Алекс, яка змушена займатися прибиранням, щоб звести кінці з кінцями та забезпечити своїй дочці краще майбутнє.

Трейлер серіалу "Покоївка": дивіться відео онлайн

"Покоївка" вже тривалий час впевнено утримує другу позицію у 10-ці найкращих серіалів на Netflix в Україні.

Головні ролі у серіалі виконують:

Маргарет Квеллі;

Райлі Неві Уїттет;

Нік Робінсон;

Аніка Ноні Роуз;

Трейсі Вілар;

Біллі Берк;

Енді МакДауелл;

Реймонд Еблек;

Бі Джей Харрісон;

Ксав’єр де Гузман;

Еймі Каррера;

та Тобі Левінс.

Серед режисерського складу серіалу – Джон Веллс, Зінга Стюарт, Хелен Шейвер, Ліла Неджебауер і Куйен Трен. Одними з продюсерів екранізації виступають Марго Роббі і Том Аскерлей.

Також 20 жовтня Netflix оголосив, що п'ятий сезон серіалу "Паперовий будинок" подивилося, а третій сезон серіалу "Статеве виховання" – 55 мільйонів.