Наляканий голий Путін у трусах: поляк зніме фільм про російського диктатора – реакція мережі

Відомий польський режисер Патрік Вега, відомий своїми фільмами про гангстерів, знімає політичний трилер про російського диктатора Путіна. У мережі вийшов перший трейлер.

У своєму англомовному дебюті, Патрік Вега береться за людину, яку він вважає найбільшим у світі босом мафії – президента Росії. "Путін" представлений як політичний трилер і психологічний портрет російського диктатора для міжнародної аудиторії.

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Наляканий Путін у трусах: поляк знімає фільм про російського диктатора

Під початковою назвою The Vor in Law, що є посиланням на термін російської мафії, схожий на "хрещеного батька", фільм пояснює зв’язки Путіна з організованою злочинністю під час його посади мером Санкт-Петербурга та його підходом до політики як у Росії, так і на міжнародній арені. Бесаліль (це псевдонім режисера – 24 Канал) назвав фільм художнім протестом проти "російського диктатора та війни в Україні" і стверджував, що як польський режисер він ідеально підходить для його створення.

Американцям і навіть західним європейцям не вдається зрозуміти Путіна,

– сказав Бесаліл у своїй заяві.

"Я людина, яку клеймить комунізм, оскільки я виріс у комуністичній Польщі. Водночас мене сформувала аудіовізуальна культура Голлівуду. Саме тому я вважаю себе здатним перекласти тонкощі східної культури на мову Заходу", – доповнив він.

Бесаліл випустив перший концептуальний трейлер фільму, в якому стилістично показав, що планує "злити персонажів з реального світу" з більш знаковими фігурами, взятими з російського та західного мистецтва, включаючи роботи середньовічного російського православного художника Андрія Рубльова та італійського майстра Відродження Караваджо. "Я хочу, щоб персонажі святих і демонів у моєму фільмі ідеально вписалися у світ петербурзьких вулиць, обірваних і розпатланих людей зі змученою російською душею".

"Путін": дивіться перший трейлер фільму

На роль Путіна режисер шукає американську чи міжнародну зірку. Зйомки фільму вартістю 12 мільйонів доларів плануються в Польщі, Литві та на Мальті.

Реакція мережі

Українська кастинг-директорка Алла Самойленко вже відреагувала на цю новину: "Цікаво. Схоже, цей проєкт буде протистояти російській пропаганді в ігровому кіно, де ми німі зараз. І дуже цікаво, що за гроші. Шукає міжнародну зірку на роль путі. Ще не знятий, шкода".

Інші користувачі мережі коментують так:

"Вроцлав на три дні перетворився на Лєнінград";

"Дуже круто виглядає! Заінтригований! Той випадок, коли реклама в ютубі підказала дорогу до крутого шедевра! Слава Україні!";

"Не думав, що фільм по ньому робитимуть. Аж стало цікаво подивитися, що там буде";

"Завдання перед режисером стоїть складне – показати шматок гі*на таким, щоб йому навіть росіяни не співпереживали";

"Хоч десь я побачу як мучиться Путін".

До слова, дехто з глядачів звернув увагу на те, що Путін не заслуговує на жодний фільм. "Творці не думали, що часто до таких героїв у глядачів виникає співчуття чи навіть симпатія? Виникають сумніви щодо мети цієї роботи", – йдеться в мережі.