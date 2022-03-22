Польський актор зачитав "Заповіт" Шевченка і "відправив" російський корабель: промовисте відео

Польський актор та режисер Анджей Северин прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка на сцені "Атлас Арени" у Лодзі. Він завершив свій виступ гучним побажанням російським окупантам піти за їхнім військовим кораблем.

Як повідомляє 24 канал, Анджей Северин виступив на благодійному концерті у польському місті Лодзь "Разом з Україною". Організатори зібрали гроші на підтримку України.

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Заповіт та побажання окупантам

Анджей Северин на сцені "Атлас Арени" зачитав пророчий "Заповіт" українського поета Тараса Григоровича Шевченка польською мовою. Свій виступ він завершив вже культовою фразою, яка стала символом героїчної та самовідданої боротьби українців у війні проти Росії. Актор гучно послав російський військовий корабель у відомому напрямку продемонструвавши підтримку Україні та стійкість духу.

Виступ Анджея Северина: дивіться відео

Під час концерту "Разом з Україною" на сцені виступили найбільші зірки Польщі та України. Серед них:

Тіна Кароль,

Дагадана,

Джеррі Гейл,

Віто Бамбіно,

Кшиштоф Залевскі,

Іго,

Дар'я Зав'ялов та інші.

До проєкту приєдналися також видатні польські актори – зокрема Майя Коморовська, Данута Стенька, Ванесса Александер, Анджей Северин, які своїми виступами доповнили музичну частину заходу.