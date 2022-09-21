"Я теж пережив війну": польський режисер прихистив у своєму домі шість українських сімей

Кшиштоф Зануссі – польський режисер, сценарист та продюсер. Разом зі своєю дружиною він підтримує Україну з перших днів війни. До того ж він прихистив у своєму домі шість українських сімей.

83-річний знаменитий Кшиштоф Зануссі досі не може читати новини про війну в Україні без сліз, адже і він колись пережив війну. Про це режисер розказав виданню "Експрес".

Крім цього "Не було свідомої позиції": Анна Кошмал пояснила, чому знімалася з Добронравовим-путіністом

Кшиштоф Зануссі підтримує Україну

Продюсер поділився, що раніше ніколи не допомагав родинам, які постраждали від війни. "Для мене це був новий досвід", – сказав він. Проте дуже перейнявся долею українців: "У нас жило шестеро сімей з України. Ми з дружиною дуже перейнялися їхньою долею. Поселили в наших будинках і у Варшаві, і за містом. Помістилися всі. Притім, що були не тільки діти, але й домашні тварини.

"Нині залишилось лише дві сім’ї, – доповнив режисер. – Хто мав родичів у Канаді, полетів за океан. Для мене це був новий досвід", – поділився лауреат Каннського кінофестивалю.

Поляк розповів, що його народ один із перших максимально підтримав Україну. "Виявилось, що у нас багато людей, готових поступитися своїми інтересами заради загальних та присвятити себе допомозі іншим. Ми знову — як у часи, коли займалися поваленням комунізму — згадали про таку річ, як солідарність. І це загалом шалено оптимістично", – сказав він.

Режисер поділився, що нині уважно стежить за новинами з фронту: "Щовечора, о дванадцятій годині, ще раз вмикаю радіо, аби перевірити, чи у вас не сталося чогось найгіршого... Раніше ж не мав такої звички".

Кшиштоф доповнив, що коли дивиться телесюжети або ж читаєте новини з України на його обличчі з’являються сльози: "Я ж теж свого часу пережив війну. І для мене це щось, що нагадує дитинство. Я добре знаю, який то жах!".