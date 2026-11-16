У 43 роки пішов із життя Крістіан Казінс – зірка популярної комедії 90-х "Няньки"

Помер американський актор Крістіан Казінс, який разом зі своїм братом-близнюком Джозефом зіграв у культовій комедії "Няньки". Йому було лише 43 роки.

Про смерть колишньої дитячої зірки повідомляє EW. Актор пішов із життя 20 жовтня 2026 року, однак широку увагу ЗМІ ця новина привернула лише 13 листопада.

Про трагедію повідомив його брат Йонас Резер. За його словами, Крістіан тривалий час страждав на серйозне захворювання печінки.

Крістіан Казінс / Фото з соцмереж

Він був яскравою особистістю, сповненою пристрасті та енергії, з великими історіями та ще більшими мріями, – написав брат актора.

Незадовго до смерті Казінс і сам натякав на проблеми зі здоров'ям. Під своєю фотографією у Facebook він із гумором зауважив, що для 41-річного чоловіка, який ледве може назвати себе здоровим, він має ще доволі непоганий вигляд.

Як повідомляється, актора знайшли мертвим у його будинку в Каліфорнії. Ознак підозрілих обставин не виявили. Офіційну причину смерті на цей момент не оголошено.

Чим запам'ятався Крістіан Казінс

Українським глядачам актор добре знайомий за комедією "Няньки" (Twin Sitters), яку багато хто пам'ятає ще з часів телевізійних показів у 90-х.

Крістіан зіграв Бредлі, одного з двох нестерпних хлопчаків-близнюків. Разом із братом Джозефом, який виконав роль Стівена, вони влаштовували справжнє випробування двом охоронцям у виконанні Пітера та Девіда Полів.

До речі, Казінс також знімався у комедії "Дитсадковий поліцейський" (1990) з Арнольдом Шварценеггером. Там він разом із братом-близнюком виконував роль маленького Домініка.

Серед інших робіт актора – фільм "Зубастики 3" та популярний американський серіал "Тиха пристань". Після завершення акторської кар'єри у середині 90-х Крістіан пішов працювати у меблевий бізнес.

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