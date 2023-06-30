Помер актор Алан Аркін, який знімався у фільмах "Маленька міс Щастя" та "Едвард руки-ножиці"

Серед голлівудський акторів знову важка втрата. 30 червня помер знаменитий Алан Аркін. Йому було 90 років і за свою кар’єру актор знявся у понад 100 фільмах.

Алан Аркін за свою акторську гру отримав всі головні премії – "Оскар", "Золотий глобус", "Еммі" та "Тоні". Ви точно могли бачити його у фільмах "Едвард руки-ножиці", "Маленька міс Щастя" чи "Арго".

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Про смерть Аркіна повідомили його сини Адам, Метью та Ентоні. Вони опублікували спільну заяву від імені всієї родини:

Наш батько був унікально талановитим артистом та людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь і прадідусь. Його любили, і його дуже не вистачатиме,

– сказали вони.

Нещодавно Аркін разом з Майклом Дугласом знявся в серіалі "Метод Комінські" для Netflix, отримавши номінації на премію "Еммі", "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів США.

Що відомо про Алана Аркіна Він народився у Брукліні 1934 року. Його родина переїхала до Лос-Анджелеса, коли він був дитиною. Після закінчення середньої школи Аркін навчався у кількох різних коледжах і кинув щонайменше три.



У Аркіна залишилися дружина Сюзанна Ньюлендер, з якою він одружився в 1996 році, і троє дітей — сини Адам Аркін і Метью Аркін від першого шлюбу з Джеремі Яффе та Ентоні Дана Аркін, який народився у другому шлюбі.

У яких фільмах знімався Алан Аркін

Свою першу з чотирьох номінацій на "Оскар" Алан отримав у 1967 році за роль у культовій комедії "Росіяни йдуть, росіяни йдуть".

Протягом наступних 50 з лишком років Аркін знявся більш ніж у 100 фільмах та серіалах. Глядачі пам'ятають і люблять його за ролі в картинах "Пастка-22" (1970), "Едвард руки-ножиці" (1990) та "Гленгаррі Глен Росс" (1992).

Аркіна ми бачили і в політичній драмі "Арго", у якому той зіграв ветерана-продюсера Лестера Сігела. У 2012 році він приніс йому четверту номінацію на "Оскар".

У комедії "Маленька міс Щастя" (2006) він зіграв Едвіна Гувера – дідуся з неблагополучної родини. Його роль, яка тривала лише 14 хвилин екранного часу, принесла йому "Оскар" як найкращому акторові другого плану.

Його син, 66-річний Адам Аркін пішов по слідах батька і також став відомим актором і режисером.

До слова, у червні також помер відомий актор Серхіо Кальдерон. Зірці фільмів "Пірати Карибського моря" та "Люди в чорному" було 77 років. Він пішов з життя у лікарні з природних причин. За все своє акторське життя, він знявся у понад 40 голлівудських фільмах.