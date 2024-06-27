На 91-му році життя: помер відомий американський актор з фільмів "Охоронець" та "Ніч в музеї"

Американський актор Білл Коббс, відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Охоронець" та "Ніч в музеї", пішов з життя. На момент смерті актору було 90 років.

Білл Коббс помер 25 червня у своєму будинку. Він поруч із сім'єю та друзями в останні моменти свого життя.

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Помер Білл Коббс: подробиці

Трагічну звістку повідомив його публіцист Чак Джонс. Ймовірно, причина смерті пов'язана з похилим віком. Варто відзначити, що за дев'ять днів до смерті Білл Коббс відсвяткував свій 90-й ювілей.

Однак офіційно причину смерті не називають. Він помер у своєму будинку в районі Інленд Емпайр, що знаходиться на сході від Лос-Анджелеса.

За його плечима була багаторічна успішна кар'єра. Його життя було сповнене ролей, які залишили слід у серцях багатьох шанувальників кіно.

Що відомо про кар'єру Білла Коббса

Свою кар'єру в кіно Білл Коббс розпочав пізно – у віці 40 років. До цього він служив радарним техніком у ВПС США, а після звільнення з армії працював продавцем офісних товарів в компанії IBM.

Вирішивши кардинально змінити своє життя, Білл Коббс переїхав до Нью-Йорка, де приєднався до аматорської театральної трупи. У 1974 році він дебютував у кіно.

Білл Коббс відомий своїми ролями у фільмах "Довіреність Хадсакера" (1994), "Охоронець" (1992) та "Ніч у музеї" (2006).

Вперше він з'явився на великому екрані у фільмі "Взяття Пелама, один два три". Загалом, у його біографії понад 200 проєктів. Найбільш популярним він став після 50 років, коли його акторська майстерність здобула широке визнання.