Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12 грудня 2023, 17:15Читать новость на русском
Джерело:Стелла Кломінська
Знову сумна звістка у світі кіно. Не стало українського режисера-документаліста Ігоря Кобрина у віці 72 років. Про його смерть повідомила його колега Стелла Кломінська.
Кінознавиця Кломінська повідомила, що дізналася про сумну звістку телефоном. Окрім того, Стелла пригадала життєвий та творчий шлях режисера-документаліста, який був дуже багатим на важливі для України праці.
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Помер Ігор Кобрин: що сталося
Про причини смерті не повідомляється. Стелла Кломінська сказала, що дізналась сумну звістку телефоном і одразу поділилась цим у мережі.
І знову сумна звістка… Щойно телефоном повідомили… Пішов із життя колега, однокурсник, кінорежисер Ігор Кобрин,
– написала Стелла.
Ігор Кобрин: що відомо про режисера
- Ігор Дмитрович Кобрин, український кінорежисер, народився 2 лютого 1951 року у Львові.
- Він – лауреат Шевченківської премії (1989) та заслужений діяч мистецтв України (2008). Також він був членом Національної спілки кінематографістів України та директором студії "Телекон".
- Кобрин взявся за створення документальної трилогії "Чорнобиль: Два кольори часу", яку знімали під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
- Із понад тридцятирічним досвідом у сфері кінематографії, він зробив вагомий внесок у створення понад десяти серіалів і фільмів, за що отримав численні нагороди.