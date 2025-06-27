Був номінований на шість премій Оскара: помер композитор музики до фільму "Місія нездійсненна"

Стало відомо про смерть аргентинсько-американського композитора Лало Шифріна. Він відомий як автор музики до фільму "Місія нездійсненна" та понад ста інших аранжувань для кіно і телебачення.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CBS News. Шифріна не стало у віці 93 років.

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Помер Лало Шифрін – автор музики до фільму "Місія нездійсненна": що відомо

Про смерть композитора заявив його син, також музикант, Раян. За його словами, батько помер від ускладнень, які спричинені пневмонією.

Син композитора Раян зазначив, що його родина була поруч у момент смерті, і композитор пішов із життя мирно. Він також висловив вдячність за можливість бути з ним до останнього, додавши, що вони досі намагаються пережити втрату і дуже зворушені всією любов'ю та підтримкою, яку отримали.

Все ще намагаємося пережити цю втрату і дуже зворушені всією любов'ю і підтримкою, яку ми отримали,

– сказав музикант.

Окрім роботи над музикою до фільму "Місія нездійсненна" Лало Шифрін також працював над фільмами "Брудний Гаррі", "Афера II", "Холоднокровний Люк" і "Жах Амітівілля" та багатьма іншими. На його рахунку – десятки номінацій та престижних нагород. Серед них: чотири премії "Греммі" і шість номінацій на премії Оскар.

Також днями стало відомо, що помер відомий актор серіалу "Санта-Барбара". Подробиці – за посиланням.