Не стало зірки "Беверлі-Гіллз, 90210": що відомо про останні місяці актора

Ще одна сумна новина для шанувальників телевізійної класики. Майкл Кернс, який з’являвся у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", помер у віці 76 років. Актора не стало 5 жовтня, а про його смерть повідомили близькі та друзі.

Як повідомляє People, причину смерті наразі не назвали. Відомо лише, що протягом останніх місяців Кернс мав проблеми зі здоров’ям і кілька разів потрапляв до відділення невідкладної допомоги. Особливо сумно, що всього за кілька днів він мав знову вийти на сцену Celebration Theatre у Лос-Анджелесі.

Не лише "Беверлі-Гіллз"

У культовому "Беверлі-Гіллз, 90210" Кернс зіграв персонажа на ім’я Гел, однак його кар’єра була значно ширшою - він зіграв у фільмах "Вона написала вбивство", "Дні нашого життя", "Тиха пристань" та заснував організації на підтримку ВІЛ-позитивних митців.



Майкл Кернс / Фото з Інстагарам



Та за межами екрана Кернс залишив, можливо, ще помітніший слід. Він був одним із перших відкритих геїв-акторів у Голлівуді й публічно говорив про свою орієнтацію ще у 1970-х – у часи, коли така відвертість могла буквально поставити хрест на кар’єрі.

У 1991 році актор також відкрито заявив, що живе з ВІЛ. Кернс пояснював свій вчинок бажанням боротися зі стигмою навколо хвороби, а згодом зіграв ВІЛ-позитивного героя у серіалі.

Кернс залишив по собі доньку Кетрін, яку всиновив у 1995 році. А за шість днів після його смерті актор мав взяти участь у фестивалі, присвяченому історії ЛГБТК+ театру.

Також нещодавно стало відомо про смерть найстарішої голлівудської зірки.



