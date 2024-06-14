Найкращий телевізійний приятель: помер пес Деріла із серіалу "Ходячі мерці"

Пес Деріла, який став справжньою зіркою після участі у серіалі "Ходячі мерці", помер. Це сталося у ніч з 13 на 14 червня. Він прожив лише 7 років, що для його породи вважається замало.

Актор Норман Рідус, який зіграв Деріла в серіалі, не розголошує причину смерті. Однак щиро сумує через велику втрату.

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Помер пес Деріла із серіалу "Ходячі мерці"

Про втрату чотирилапого друга повідомили на офіційній інстаграм-сторінці серіалу. В пості йшлося: "Спочивай з миром, найкращий хлопчику у Всесвіті "Ходячих мерців", Севене". Ці слова відображали сум і скорботу всіх, хто полюбив цього пса за його роль у серіалі.

Норман Рідус також поділився в інстаграм зворушливими фотографіями зі своїм серіальним компаньйоном. На цих фото відображені теплі моменти їхньої спільної роботи, показуючи, наскільки близькими були їхні взаємини не тільки на екрані, але й у реальному житті.

Севен з'являвся у 25 серіях "Ходячих мерців": що відомо

Починаючи з 9 сезону, який вийшов на екрани у 2018 році, пес з'явився в серіалі "Ходячі мерці". Тоді йому був лише рік, і з того часу він став улюбленцем не лише фанатів, а й акторів. У серіалі Севен грав собаку-компаньйона Деріла з прізвиськом "Пес".

За сюжетом, тварина спочатку належала Лії, коханій Деріла, яку зіграла акторка Лінн Коллінз. Після того як дівчина безслідно зникла, Деріл вирішив взяти опіку над чотирилапим другом.