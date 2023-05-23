Помер відомий актор Рей Стівенсон, який грав українського мафіозі

Британський актор Рей Стівенсон, відомий ролями у серіалі "Вікінги" та фільмі "Три мушкетери", помер 21 травня в Італії. Йому було всього лише 58 років.

Стівенсон народився 25 травня 1964 року в Північній Ірландії. Свою кар'єру він почав з участі в телешоу в 1990-х роках, а згодом став актором бойовиків у голлівудських фільмах, зокрема з 2000-х років. Причину смерті актора не називають.

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Помер Рей Стівенсон: біографія та фільмографія актора

Його перша велика роль у кіно припала на фільм "Король Артур" (2004 рік) режисера Антуана Фукуа, де він зіграв Дагонета – одного з лицарів Круглого столу. У цьому фільмі його персонаж жертвує собою, щоб допомогти Артуру та його братству воїнів, де головну роль зіграв Клайв Овен.

Рей Стівенсон у фільмі "Король Артур" / Touchstone Pictures

У 2008 році Стівенсон отримав головну роль у фільмі Marvel "Каратель: Зона бойових дій", де він виконав роль найманця Френка Кастла. Фільм спочатку був розповсюджений компанією Lionsgate в Північній Америці, але пізніше права на всесвіт Marvel були придбані компанією Disney, і персонаж Карателя був представлений у серіалі Netflix "Зірваголова". Стівенсон став третім актором, який зіграв Карателя на екрані, після Дольфа Лундгрена, який вперше виконав цю роль у прямому відеорелізі 1989 року, та Томаса Джейна, який зіграв Карателя в фільмі 2004 року. Фільм "Каратель: Зона бойових дій" мав рейтинг PG-13, але не здобув великого успіху в прокаті, заробивши лише 10,1 мільйона доларів при бюджеті в 35 мільйонів доларів. Пізніше Джон Бернтал знявся в серіалах Netflix "Здирниця" та "Каратель".

Рей Стівенсон у серіалі "Каратель" / Marvel Studios

Упродовж 2010-х років Стівенсон знявся у бойовиках, таких як "Книга Ілая", "Солдат Джо: Відплата", "Три мушкетери", а також у фільмах з універсуму Marvel – "Тор" і "Дивергент" від Lionsgate. У фільмах "Тор" Стівенсон зіграв героя Асгарда Вольстагга, одного з союзників Тора, якого зіграв Кріс Хемсворт. Він з’явився у перших трьох фільмах "Тор", але його персонаж був убитий злодійкою Хелою, що зіграною Кейт Бланшетт, у фільмі "Тор: Рагнарек". У серії фільмів "Дивергент" Стівенсон виконав роль Маркуса Ітона, лідера фракції "Зречення".

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Нещодавно Стівенсон з’явився у фільмі "RRR", який був номінований на Оскар, де він зіграв роль злого губернатора Скотта Бакстона. Також він з’явиться у серіалі Disney+ "Зоряні війни: Асока" в ролі джедая на ім'я Бейлан Сколл, який перейшов на темний бік і став союзником диявольського гранд-адмірала Трауна. Раніше він озвучував персонажа Гара Саксона у фільмах "Зоряні війни: Повстанці" та "Зоряні війни: Війни клонів".

Деякі сцени з фільму "RRR" знімали у Києві. Детальніше за посиланням

На телебаченні Стівенсон знявся в історичній драмі HBO "Рим" з 2005 по 2007 рік, де він виконав роль Титуса Пулло. У цьому серіалі він грав римського солдата разом із Кевіном МакКіддом, який виконав роль Люціуса Воренуса. Шоу отримало сім премій Еммі упродовж двох сезонів.

Також Стівенсон зіграв у серіалі Showtime "Декстер", де виконав роль українського мафіозі Ісаака Сірка у сьомому сезоні. Він також з'явився у піратському серіалі "Чорні вітрила" та у шостому сезоні серіалу "Вікінги", де виконав ролі Чорної Бороди та моряка Озері відповідно.

Крім згаданих ролей, у посмертних роботах Стівенсона також будуть фільми "1242: Брама на Захід" та "Кассіно на Іскії".

Рей Стівенсон у серіалі "Декстер" / Showtime