Помер відомий австралійський актор, який став зіркою фільму "Шалений Макс: Дорога гніву"
- 30 березня 2025 року помер австралійський актор Річард Нортон, відомий з фільму "Шалений Макс: Дорога гніву".
- На момент смерті йому було 75 років, причину смерті поки не називають.
- Його дружина Джуді Нортон висловила глибокий сум з приводу втрати.
30 березня 2025 року стало відомо про смерть відомого австралійського актора Річарда Нортона. Окрім акторської діяльності, його також знали як каскадера та майстра бойових мистецтв.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм сторінку Нортона. Про його втрату повідомила дружина Джуді Нортон.
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Помер Річард Нортон: що відомо
Зірки фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" не стало 30 березня 2025 року. На момент смерті актору було 75 років. Однак причину поки не називають.
Я оніміла і спустошена, у мене немає слів, я втратила все, що мала. Я знаю, що є і буде багато любові й шоку від того, що ми втратили цю неймовірну людину. Любов мого життя. Я використовую цей час, щоб примиритися з моєю великою втратою. Джуді,
– написала дружина актора.
Річард Нортон був відомий кіноманам, зокрема, за фільмами, "Шалений Макс: Дорога гніву" та "Залізний кулак".
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