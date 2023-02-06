Помер Роберт Дальва, який працював над фільмами "Зоряні війни" та "Перший месник"

У США відійшов у вічність кіномонтажер Роберт Дальва. Він працював над оригінальною стрічкою "Зоряні війни", а також співпрацював з режисером Джо Джонстоном у таких фільмах як "Джуманджі" та "Перший месник".

Номінант на Оскар Роберт Дальва помер 27 січня в окрузі Марін, штат Каліфорнія. Причиною смерті у віці 80 років стала лімфома. Про трагічну звістку в родині повідомив його син Метью.

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Помер кіномонтажер Роберт Дальва

Роберт Дальва народився в Нью-Йорку 14 квітня 1942 року. Під час навчання в Університеті Колгейт замовляв фільми для кінопрограми, а п'ятницями брав уроки кіно в Сіракузькому університеті, де навчився працювати з камерою.

"Справжнім початком для мене став перегляд "400 ударів" Франсуа Трюффо. Саме тоді я зрозумів, що фільми справді можуть бути захопливими", – сказав він.

Роберт Дальва навчався в кіношколі USC в одному класі з Джорджем Лукасом. Відразу після школи він влаштувався на роботу до майбутнього оскароносного монтажера Верне Філдс ("Щелепи") в Інформаційному агентстві США. А у 1969 році разом з Френсісом Фордом Копполою та Джорджем Лукасом заснували свою інноваційну виробничу компанію American Zoetrope у Сан-Франциско. Потім зняв фільм Аньєс Варда "Любов левів" (1969 рік) на планшетному монтажному верстаті.

У 1977 році працював над кінострічкою "Зоряні війни".

Коли Джордж Лукас знімав оригінальні "Зоряні війни", він подзвонив мені й сказав: "Приїжджай до Лос-Анджелеса, щоб зняти два кадри лендспідера, що їде через пустелю" (вони не змогли зняти переконливу версію цих кадрів). Отже, я приїхав і зняв два кадри,

– сказав Роберт Далва.

Після цього кіномонтажер працював над "Чорним жеребцем" у 1979 та 1983 роках, зняте в Італії та Марокко, стало єдиним повнометражним фільмом, поставленим Далвою. Він зняв епізоди "Кримінальної історії" та "Війни клонів" для телебачення.

Далва також працював оператором у четвертому та п’ятому сезонах кримінального серіалу CBS "Неш Бріджес" з 1999 по 2000 рік.

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У 2017 році почав викладати неповний робочий день у кіношколі Сан-Франциско, а пізніше редагував документальні фільми "Еволюція органіки" (2018 рік) та "Історії Сан-Франциско" (2021 рік). Він був великим фанатом професійної бейсбольної команди "Сан-Франциско Джаєнтс", і разом зі своєю дочкою Корі брав участь у третій грі Світової серії 1989 року.

У кіномонтажера Роберта Дальви залишилися діти, дружина Марсія, з якою він одружився в 1964 році, онуки Натан, Зак, Луеллен та Кальвін і брат Леон.