Про смерть акторки повідомив чоловік Стівен Фулл. У них залишилося троє синів – Фредді, Арчі та Оззі.

Енні Вершінг померла у віці 45 років

Енні Вершінг покинула цей світ 29 січня 2023 року в Лос-Анджелесі.

Сьогодні у душі сім'ї глибока дірка. Вона (Енні Вершинг, – 24 канал) знаходила диво у дрібницях. Їй не потрібна була музика, щоби танцювати. Вона навчила нас не чекати, доки пригода знайде тебе,

– написав чоловік актриси Стівен Фулл.



Енні Вершінг та Стівен Фулл / Pinterest

Кар’єра та біографія актриси

Енні Вершінг народилася 28 березня 1977 року в Сент-Луїсі, штат Міссурі. Наприкінці 1990-х років закінчила Університет Міллікін. Одна з найпопулярніших ролей актриси – спеціальний агент ФБР у сьомому і восьмому сезонах телесеріалу "24 години" (2009 – 2010 роки). До того ж вона знялася в мильній опері "Головний госпіталь", а також з'являлася в епізодах безлічі серіалів, серед яких були "Фрейзер", "Зачаровані", "Надприродне", "Касл".

Крім цього, Енні Вершинг відома за грою The Last of Us, яку нещодавно екранізував HBO. У 2013 році вона озвучила персонажа Тесс.

Ніл Дракман, гейм-директор студії Naughty Dog, яка розробила The Last of Us, висловив співчуття сім'ї актриси: "Щойно дізнався, що померла моя дорога подруга Енні Вершінг. Ми втратили прекрасного артиста та людину. Моє серце розбите. Всіма думками разом із її близькими".