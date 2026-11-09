Не стало українського актора Ігоря Тєтруєва: йому було 70 років

8 листопада 2026 року помер український актор театру та кіно, заступник директора – художнього керівника Київського академічного театру ляльок "Замок на горі" Ігор Тєтруєв. Йому було 70 років.

Як повідомляє 24 Канал, про смерть артиста повідомили його колеги на офіційній сторінці театру у Facebook.

Сьогодні наш Замок втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ігоря Тєтруєва

Митець закінчив Львівську консерваторію за спеціальністю музикант-виконавець, а згодом здобув освіту режисера масових свят у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Ігор Тєтруєв / Фото Київський академічний театр ляльок



Тєтруєв грав у театральних виставах, зокрема виконував головні ролі, а також знімався в українських серіалах, переважно в епізодичних і другорядних ролях.

Колеги згадують його як добру, щиру людину та професіонала, на якого завжди можна було покластися.

У серпні 2026 року театр повідомляв, що актор бореться з онкологічним захворюванням. Водночас офіційну причину смерті не уточнили.

Не так давно стало відомо про смерть українського актора Федора Стригуна.