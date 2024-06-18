Не доживши до 93: померла зірка фільму "Солодке життя" Федеріко Фелліні

Зірка французького кіно, актриса Анук Еме, померла 18 червня. На момент смерті акторці було 92 роки.

Про смерть Анук Еме повідомила її донька Мануела Папатакіс. Вона опублікувала некролог у своїх соціальних мережах, висловивши скорботу та поділившись сумними новинами з численними шанувальниками та друзями.

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Померла Анук Еме: що відомо

У своїх соціальних мережах донька покійної акторки вирішила не повідомляти причини смерті. Вона обмежилася лише згадкою про втрату, залишаючи цю інформацію приватною.

З моєю донькою Галаад і моєю онукою Мілою ми з великим сумом повідомляємо про смерть моєї матері Анук Еме. Я була поруч з нею, коли вона померла сьогодні вранці у своєму будинку в Парижі,

– йдеться в заяві доньки акторки.

Що відомо про кар'єру зіркової акторки

Протягом практично 70-річної кар'єри в кінематографі, акторка зіграла у 74 фільмах та серіалах. Свою дебютну роль Ніколь Франсуаз Флоренс Дрейфус, яка пізніше обрала псевдонім Анук Еме, вона виконала у віці 13 років у фільмі "Будинок на морі", що вийшов у 1946 році.

У 1959 році Анук Еме зіграла в фільмі "Солодке життя" Федеріко Фелліні, а в 1963 році вона знялася у "Вісім з половиною", також режисера Фелліні.

За свою роль у фільмі "Чоловік і жінка" Клода Лелуша, Анук Еме отримала премію BAFTA кілька років пізніше. Цей фільм, де вона грала з Жан-Луї Трентіньян, отримав численні нагороди, включаючи Оскар та Гран-прі Каннського кінофестивалю. У 1980 році на Каннському фестивалі Еме отримала нагороду за кращу актрису за свою роботу у фільмі "Стрибок у порожнечу" Марко Беллоккіо.

Її внесок у кіносвіт був надзвичайно великим. Тому усі члени кіногромади висловлюють співчуття з приводу її втрати.