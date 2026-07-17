Померла Бренда Фрікер: зірці "Сам удома 2" був 81 рік

Є актори, чиї прізвища знають не всі, але варто лише показати кадр з фільму – і одразу: "Та це ж вона!". Саме такою була Бренда Фрікер. Ірландська акторка, яка зіграла жінку з голубами у культовому "Сам удома 2", померла у віці 81 року.

Як передає HELLO, про смерть акторки повідомив її агент. За його словами, Бренда мирно пішла з життя після тривалих проблем зі здоров'ям.



Померла Бренда Фрікер, що зіграла у фільмі "Сам удома 2" / Фото imdb



Втім, зводити її кар'єру лише до різдвяної класики було б несправедливо. У 1990 році Фрікер стала першою ірландською акторкою, яка отримала "Оскар". Статуетку їй принесла роль у драмі "Моя ліва нога".

За шість десятиліть кар'єри Бренда Фрікер знялася у понад 30 фільмах і серіалах, серед яких "Поле", "Час вбивати", "Вероніка Герін", "Катастрофа" та "Вулиця Коронації". Востаннє акторка з'явилася на екранах у 2021 році.

Що відомо про життя Бренди Фрікер

Поза кадром життя Фрікер було значно важчим за будь-який сценарій: кілька викиднів, багаторічна боротьба з депресією та пережите в дитинстві сексуальне насильство, про яке акторка відверто розповіла у мемуарах "She Died Young" 2025 року. За її словами, повернення до цих спогадів під час написання книги далося майже так само важко, як і сам досвід.

Цього року місто Дублін присвоїло Фрікер звання почесної громадянки – за словами агента, ця відзнака зробила акторку особливо щасливою.



Після новини про смерть соцмережі заповнили слова співчуття: акторку згадують не лише за нагороди, а й за рідкісний талант робити незабутньою навіть найменшу роль.

Нагадаємо, що декілька днів тому пішов з життя актор Сем Нілл, що зіграв головну роль у фільмі "Парк Юрського періоду.



