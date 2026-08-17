Колишня Володимира Кличко акторка Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років

Американська акторка Гайден Панеттьєрі померла за декілька днів до дня народження. Про смерть зірки повідомив її представник із посиланням на батька акторки Алана Панеттьєрі.

Як повідомляє People, американська акторка Гайден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Про смерть зірки повідомив її представник із посиланням на батька акторки Алана Панеттьєрі.

Це з глибоким сумом, що ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гайден, – заявив він.

Батько також назвав доньку неймовірно світлою людиною, яка дарувала любов і радість близьким та мільйонам глядачів.

Панеттьєрі померла 16 серпня. Їй було лише 36 років, а 21 серпня вона мала відсвяткувати 37-й день народження. Причина смерті наразі не розголошується.

Кар’єра Гайден

Гайден Панеттьєрі прийшла на телебачення ще у 1994 році – фактично тоді, коли інші діти тільки вчилися нормально вимовляти назву власної школи. Далі були One Life to Live, Guiding Light і поступовий перехід у кіно.

У дев’ять років вона вже озвучила принцесу Дот у Pixar – "Пригоди Фліка". Потім були "Пам’ятай Титанів", "Малкольм у центрі уваги", "Крижана принцеса" та інші проєкти.

А у 2006 році Панеттьєрі отримала роль, яка змінила все, – Клер Беннет у серіалі "Герої". Її героїня могла зцілювати себе, а сама Гайден завдяки цьому персонажу стала міжнародною зіркою.

Пізніше були "Крик 4", "Крик 6" та серіал "Нешвілл", у якому акторка знімалася всі шість сезонів — з 2012 до 2018 року.

Цього року Панеттьєрі також випустила мемуари "This Is Me: A Reckoning". У них вона відверто розповіла про дитинство в Голлівуді, славу, материнство, особисте життя та найважчі періоди.

Особисте життя та роман із Володимиром Кличком



Володимир Кличко та Гейден Панеттьєрі / Фото Facebook/Vasil Ponomariov



Українці знали Панеттьєрі не лише за кіно. У 2009 році вона познайомилася з Володимиром Кличком. Вона – голлівудська акторка, він – чемпіон світу з боксу. Пара виглядала так, ніби хтось випадково змішав два абсолютно різні фільми, але чомусь вийшов непоганий сюжет.

У 2013 році вони оголосили про заручини, а в грудні 2014-го у них народилася донька Кая Євдокія. Проте їх стосунки не склались.

У 2018 році Гайден Панеттьєрі передала Володимиру Кличку повну опіку над донькою. Рішення було болісним, але тоді акторка сама боролася із серйозними проблемами та проходила лікування.

У 2022 році вона відверто розповіла про залежність від алкоголю й опіоїдів та післяпологову депресію. За глянцевою картинкою Голлівуду, як виявилося, ховалося зовсім не казкове життя.

Нещодавно стало відомо про смерть акторки, що двічі зіграла кохану Елвіса Преслі.